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【中美角力】萊特希澤：我在場　特朗普無求習近平助連任

國情動向 16:58 2020/06/18

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【中美角力】萊特希澤：我在場　特朗普無求習近平助連任

美國大選來臨、中美角力又白熱化的關鍵時刻，前白宮國安顧問博爾頓新書爆料，稱美國總統特朗普去年6月向中國國家主席習近平求情，希望中方採購更多農產品，助他打贏連任選戰。作為美國首席貿易談判代表的美國貿易代表萊特希澤，否定這種說法。

博爾頓（John Bolton）將發表新書《事發之室：白宮回憶錄（The Room Where It Happened: A White House Memoir）》，《華爾街日報》今天刊出部份內容，書中寫道，在2019年6月的G20會議期間，習特兩人在日本會面。

博爾頓稱特朗普請求中國增購農品　助己連任

會晤中，特朗普要求習近平購買更多美國農產品，以幫助他贏得農業州的選票。

【中美角力】特朗普為連任向習近平求情？博爾頓新書投「政治震撼彈」

【中美角力】博爾頓揭特朗普冷待香港議題：我們都有人權問題

參議院財政委員會今天會議上，議員們談論這一重磅話題，其中，民主黨參議員羅恩·懷登（Ron Wyden）說，鑒於指控中「令人不安」的性質，他會在一周內列出相關問題，要求當時負責貿易談判的萊特希澤（Robert Lighthizer），提供書面證詞。

萊特希澤在今天的會議上，先口頭作出回應：「（博爾頓的說法）絕對不真實，這從未發生過。我當時在那兒，我沒有任何印象。我不相信這是真的，我也不相信這曾經發生過」。

萊特希澤：這絕對不真實　這從未發生過

參議院外交委員會副主席、新澤西州民主黨籍參議員梅南德茲（Bob Menendez）則表示，他詢問過萊特希澤，相信他當時的確在同一場合。

【中美貿易戰協議】萊特希澤：中國仍遵守首階段協議 已落實100億美元採購

【中美角力】「知美派」楊潔篪能否扭轉中美危局？

梅南德茲對霍士新聞網說，「如果不是同一次會議，我想我們會進行調查。因為如果這是真的，那顯然政府沒有想要解決我們與中國的貿易問題。」

白宮新聞秘書麥克納尼（Kayleigh McEnany）在新聞發布會上也回應博爾頓的說法，稱這本書包含機密資訊，出版該書是「不可原諒的」。白宮沒有進一步置評。

【中美角力】美當局基於國安 建議否決美國香港間海底光纖計劃

【中美角力】蓬佩奧楊潔篪據報周三密會 一文看懂傾啲乜

責任編輯：鄧國強

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