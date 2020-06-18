【北京疫情反彈】疾控專家：北京疫情已控制住 但還會相繼有病例出現

北京新冠肺炎疫情持續，中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友認為，北京疫情已經控制住了。明後兩天相繼還會有報告病例出現，但病例數會越來越少。

指北京若未及時發現 恐比年初武漢更嚴重

據央視新聞報道，北京市今天下午召開疫情防控新聞發布會。吳尊友介紹，針對疫情，北京市響應及時，第一時間發現了疫情，第一時間鎖定了源頭，第一時間採取措施，切斷了繼續傳播，把疫情控制在了最小的範圍。他指，如果北京市沒有及時採取措施、及時發現的話，那北京又會出現像年初武漢一樣，甚至更為嚴重的疫情。

他認為，未來幾天北京還會報告新增病例，但這些病例都是對既往感染病例的一個檢測發現的過程，不是新感染，新感染只是零星的。

他又指出，疾控人員對確診病例、特別是來自新發地市場工作人員，按照職業發現，賣水產的人感染人數相比其他的人要多，其次是牛羊肉，再次是其他。此外水產類工作人員的發病時間較其他一類也要早。初步分析低溫、濕度大的環境比較適合新冠病毒存活。

此外，吳尊友表示，北京市的蔬菜供應主要來自山東和河北，這些地方目前都是疫情的低發區，所以來自這些地方的蔬菜瓜果，包括生吃應該說都沒問題，但是生吃還是要注意衛生，還有消化道傳染病的問題，因此能不生吃盡量不生吃。

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責任編輯：蒯宇澄

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