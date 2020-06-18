【港區國安法】台灣「香港人道救援專案」出爐　專案辦公室7月1日開始營運

在台灣，陸委會主委陳明通今午舉行記者會說明「香港人道援助關懷行動專案」，並據專案於7月1日開始營運「台港服務交流辦公室」。該辦公室下設諮詢服務、專案管理及行政庶務等3組。其中專案管理組負責三大業務，包括強化港人來台服務專案、援助關懷專案及跨國企業及國際法人團體來台專案。此外，辦公室設主任與副主任各一人，並設有專線。

辦公室的專案管理組負責三大業務，第一是強化港人來台服務專案，由專責人員負責協助港人在台投資、創業、專才、就業、就學之專案管理，整合民間力量，並協調相關機關，主動關心港人在台就學、就業及生活情形，協助解決相關問題。



第二是援助關懷專案，進入台灣之香港居民，有《港澳條例》第18條之情形，已訂定相關處理作業準則，協同相關部會，審酌個案安全與自由受緊急危害程度、需給予援助之必要性，作成適當決定，報請行政院專案處理。《港澳條例》第18條列明，對於因政治因素而致安全及自由受緊急危害之香港或澳門居民，提供必要之援助。

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陸委會會對於前項需援助之香港居民，將協同相關機關協助其在台之生活照顧，或法律諮詢等其他必要事宜；必要時得委由法人、團體、其他機構，或義務律師協助辦理。如經許可在台停留或居留者，由本專案進一步輔導、協助其在台就學、就業。前項生活照顧所生之必要費用，由政府經費挹注。



第三是跨國企業及國際法人團體來台專案，針對在港跨國企業（陸資除外）到台，協調由當地經濟部「投資台灣事務所」，提供專人、專案、客製化服務，協助適用相關優惠，並定期召開專案會議協處，以利儘速在台營運。



陸委會說，對於有意願移轉到台之在港非政府組織等國際法人團體，指派專人提供客製化服務，包括法規諮詢、協調相關機關提供行政便利及工作人員申請聘雇許可等協助。

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責任編輯：游昊雲

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