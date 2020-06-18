【中印衝突】西藏加強防禦 組搏擊高手民兵分隊（多圖）

中印邊境45年來首現流血衝突、局勢緊張之際，解放軍西藏軍區透露，近日舉行立體拔點實兵實彈演習，威懾意味濃厚。除軍隊力量外，據報西藏還成立5隊民兵分隊，有的來自搏鬥抗擊俱樂部，多次參加國際國內格鬥搏擊比賽並取得佳績，將切實負起固邊穩藏的使命。

據中央軍委政治工作部主管的《解放軍報》今天（18日）報道，5隊民兵分隊本月15日在拉薩警備區民兵訓練基地，舉行入隊授旗儀式。這5支隊伍分別是雪鷹空中巡邏隊、雪鴿極地通信隊、雪狼極限攀登隊、雪獒高原抗擊隊和雪狐高山快反（快速反應）隊。

▲ 中國軍網圖片

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以雪鷹空中巡邏隊為例，報道引述一名藏族女隊員說，她所在企業的直升機主要負責空中巡查、航空護林等任務，這次整組，公司派出最強人員、裝備和技術力量參加雪鷹空中巡邏隊。

專長格鬥搏擊 屢於國內外比賽取得佳績

報道還稱，參與新質民兵力量整組的幾家企業，都選派了最好最強的力量加入民兵隊伍。其中，雪獒高原抗擊隊所在的某體育文化企業，作為蜚聲國內外的搏鬥抗擊俱樂部，多次參加國際國內格鬥搏擊比賽並取得佳績。

雪鴿極地通信隊所在的某通信企業，被稱為高原應急通信衛士；雪狼極限攀登隊所在的某登山探險服務企業，是國內有名的登山俱樂部、高寒山地攀登培訓學校；雪狐高山快反隊所在的某礦業開發企業，裝備性能先進的各類救援車輛，是一支快速後勤保障力量。

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台灣中央社認為，解放軍報選在今天，披露這批15日成立的西藏民兵分隊，似乎有對外標榜加強防禦力量、特別是單兵搏擊能力的意味。

值得注意是，中印邊境的地形基本以高原為主，條件惡劣難以適應，部隊補給也較為困難。西藏軍區司令員汪海江表示，要結合西藏特色、高原特點和民族特徵，把5支隊伍打造成空中瞰制的「千里眼」、智能迅捷的「順風耳」、快速救援的「急先鋒」、反制行動的「鐵拳頭」和維護穩定的「刀尖子」，做到人無我有、人有我精、人精我特，切實扛起固邊穩藏神聖使命。

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責任編輯：尹航

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