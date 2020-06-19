【中美角力】博爾頓新書為何爆習特對話  美鷹派欲逼特朗普去盡？

美國大選來臨、中美角力又白熱化的關鍵時刻，前白宮國安顧問博爾頓（John Bolton）新書爆料，稱美國總統特朗普去年6月向中國國家主席習近平求情，希望中方採購更多農產品，助他打贏連任選戰。此外，去年6月特朗普得悉香港號稱百多萬人遊行「反修例」後，向幕僚擲下一句：我不想捲內其中，我們也有人權問題。

博爾頓在2018年4月至2019年9月擔任國安顧問。立場鷹派的博爾頓在涉及中國、朝鮮、伊朗、俄羅斯等外交政策態度更為強硬，兩人逐漸產生嚴重分歧。最終，特朗普稱他開除了博爾頓，後者則表示自己早前提出了辭職。

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博爾頓在華盛頓政壇中，與白宮首席策略師及白宮貿易顧問納瓦羅等，均屬對華極端鷹派人物。如今中美角力因港區國安法正處於關鍵時刻，而特朗普在連任的路上因應對新冠肺炎不力、黑人弗洛依德被殺引發全國大示威等事件搞得焦頭爛額，博爾頓在此時出建爆料，指特朗普曾向習近平求助，大有脅逼特朗普在對華政策不能退讓半步。

博爾頓在政壇上被視為最硬的鷹派人物，當年他在小布殊政中，一直以來都強烈支持美國推翻薩達姆政權（直至今日他從未有後悔支持美國發動伊拉克戰爭的決定），主張對伊朗的核武器計劃採取強硬態度，並公開指責金正日政權統治的殘酷無情和危險性，主張嚴格懲罰北韓。

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在對華政策上，博爾頓在過去是少有的強烈挺台者，他支持台灣自決。在特朗普就任美國總統的初期，他就主張美國應該重新評估「一個中國政策」，稱自尼克遜總統時期延續的這一外交政策「缺乏歷史依據」。

他還呼籲，美國可以打「台灣牌」，例如增加對台軍售，向台灣派駐軍隊等，把台灣用作向中國政府施壓的工具，以遏制中國的地區影響力。這些建議極端之處，不單是挺台灣，而是直接踩向中國紅線，會引發台海熱戰可能。

博爾頓曾表示，中國是美國最大競爭對手之一。他在受訪時坦言，美國與中國在貿易、南中國海等問題上均存在分歧。他指控中國違背其在世貿組織的承諾，盜竊知識產權並對外國投資有偏見。

博爾頓在訪問烏克蘭期間與當地官員討論了美國對「中國不公平貿易行為」的擔憂。他指責北京利用「貿易順差在世界各國獲得經濟影響力，並從其他國家開發的國防技術中獲利。」

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由此可見，博爾頓對中國所有範疇均充滿敵意，而且是希望特朗普採取極端措施針對中國，甚至不惜一戰。他這種蠻牛式的姿態，即使是美國對華政策逆轉下，也不見得符合美國利益。

不過，博爾頓與特朗普不咬弦，不是因對華政策有大分歧，主要還是在伊朗、阿富汗問題上要求特朗普更強硬，不欲特朗普與塔利班談判，因而惹怒了特朗普。

目前，中美在新冠肺炎疫情、科技、貿易、金融上處處開火，更因港區國安法問題令兩國關係繼續插水。問題是，特朗普近期民調大插水，為了爭取連任穩住支持者基本盤，特朗普很可能一方面要求中國履行貿易協議繼續買商品，而對中國制裁則雷聲大雨點小。

美國極端反華派 推毀中國為終極目標

對此，美國極端反華派是要將中國摧毀作為終目標，絕對不希望特朗普鳴金收兵。博爾頓在此際出書，無論內容的真確性有多少，客觀上特朗普為了洗白，免成為拜登攻擊軟脇，只有被迫對中國採取更強硬的姿態，這正是博爾頓等人的目的所在。未來一段時間，中美關係只會繼續插水，香港很不幸被拖入漩渦中。

本報記者：高青

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