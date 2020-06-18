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【中美角力】博爾頓稱特朗普求助中國？京：中國不干涉美內政

國情動向 19:12 2020/06/18

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【博爾頓新書．中美角力】特朗普為連任求助中國？京：中國不干涉美內政

中美角力升級之際，前白宮國家安全顧問博爾頓（John Bolton）出書卻爆料，指總統特朗普曾向中國國家主席習近平求情，希望中方採購農產品以助選情。中國外交部發言人趙立堅周四（18日）說，中方一貫奉行不干涉內政原則，無意也不會干涉美國內政與大選。

至於博爾頓在書中還提到，特朗普曾指中國在新疆興建維吾爾族「再教育營」是「該做的事」，趙立堅說，關於新疆問題，中方立場十分明確，美方也應該十分清楚中方的立場。

【中美角力】特朗普為連任向習近平求情？博爾頓新書投「政治震撼彈」

【中美角力】博爾頓揭特朗普冷待香港議題：我們都有人權問題

中國外交部下午舉行記者會，趙立堅在回答媒體提問時，作上述表示。

博爾頓預定23日發表新書「事發之室：白宮回憶錄」（The Room Where It Happened: A White House Memoir）。內容提到，特朗普2019年6月曾在20國集團（G20）大阪峰會上當面向習近平求情，希望中方採購更多農產品，幫助他打贏連任選戰。

【中美角力】博爾頓新書為何爆習特對話  美鷹派欲逼特朗普去盡？（訂戶專享）

【博爾頓新書．中美角力】特朗普為連任求助中國？京：中國不干涉美內政

為此，特朗普當時「即興」與習近平互動，甚至稱讚習近平是「中國史上最偉大領導人」。

書中指出，在大阪峰會的開幕晚宴上，習近平曾向特朗普解釋為何要在新疆建再教育營。特朗普則回應習近平說「應該繼續興建再教育營」，並指這是「絕對正確之舉」。

責任編輯：鄧國強

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