【中美角力】博爾頓新書變特朗普噩夢？2分鐘話你知點解

▲ 【中美角力】博爾頓新書為何變特朗普噩夢？用2分鐘話你知

前白宮國安顧問博爾頓在即將出版的新書內爆料，稱美國總統特朗普不但請求國家主席習近平助他連任，還說中國在新疆建維吾爾再教育營是該做的事。這都顛覆外界認知的特朗普「對華強硬」印象，社交媒體不少人直言這本書是特朗普的噩夢。

特朗普陣營正試圖拿中國作為今年連任競選的核心議題，想形塑特朗普能比民主黨對手拜登（Joe Biden）對北京更強硬的形象。但博爾頓（John Bolton）這本名為「事發之室－白宮回憶錄（The Room Where It Happened : A White House Memoir）」的新書，有可能打亂了特朗普團隊的如意算盤。

美國有線電視新聞網（CNN）整理了書中的勁爆內容重點。

●為了連任 特朗普一面倒向習近平

博爾頓新書披露，在去年大阪20國集團（G20）峰會期間的一場會議，當習近平展現願重啟貿易談判時，特朗普盛讚習是中國歷史上最偉大的領導人。博爾頓稱特朗普「即興」與習近平互動，向對方派高帽，一切都出於政治企圖而非為了國家政策。

「在2019年6月大阪G20開幕晚宴，當時只有翻譯在，習近平向特朗普解釋為何要在新疆建再教育營。據我方翻譯所載，特朗普說習近平應該繼續建營，認為是絕對正確之舉。國家安全會議亞洲事務資深主任博明（Matthew Pottinger）跟我說，特朗普2017年11月訪中時就講過類似的話。」

關於去年香港的反送中示威，博爾頓聲稱特朗普說「不想跟着別人做」、「我們自己也有人權問題」。

博爾頓寫道：「我很難找出在任職白宮期間，特朗普有哪些重大決策不是出自連任算計」。

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●特朗普被普京、金正恩「玩弄」 博爾頓怪南韓促特金會

摸透特朗普的人不只習近平。博爾頓表示，他覺得俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）自認能輕易擺佈特朗普，「我覺得普京聰明、強硬，我覺得他自認面對的是一個不難搞定的對手，我不覺得他把特朗普當回事」。

博爾頓書裡另一個能操縱特朗普的人是北韓領導人金正恩。他寫下一堆特金會前、會中、與會後對特朗普北韓政策的歧見，還說在特金會前就一直希望破局，將特朗普作法比擬為當年姑息納粹德國。

「這整場外交鬧劇都是南韓一手策劃，原因更多是出自南韓自身的統一議程，而非嚴肅的對北韓與對美政策。」

博爾頓寫金正恩在新加坡的特金會時相互諂媚，讓特朗普上鉤，還爆料當特朗普告訴金正恩會尋求參議院通過核子協議時，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）偷偷遞了一張字條過來，上頭寫著「他簡直就是一派胡言」，博爾頓覺得蓬佩奧罵的是特朗普而非金正恩。

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●特朗普想對委內瑞拉用兵

在委內瑞拉議題上，博爾頓說特朗普堅信要對委國反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）提供明確支持，不斷要求採取軍事選項，嚇壞幾位政府與軍方官員。

按博爾頓在書中的說法，特朗普失當該被調查的舉動不光是與習近平的互動，還有更多該查。眾議院對特朗普彈劾調查的範圍主要是與烏克蘭的有關事務。

博爾頓具體凸顯出特朗普尤愛干預刑事調查，以偏袒他所喜歡的獨裁者，並點出一些與中國與土耳有關的案件，「這種模式看起來就像是把妨害司法當成一種生活方式，我們無法接受」。

博爾頓披露，美國司法部2018年調查一間與土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）有關係的銀行違反美國制裁伊朗禁令時，特朗普先是要當時的代理司法部長介入，然後告訴艾爾段說會找信得過的檢察官「幫你照看案子」。

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●特朗普狂罵博爾頓 兩黨也不買帳

特朗普今天先接受「華爾街日報」訪問時說：「他（博爾頓）是個騙子，白宮裡面每個人都痛恨約翰．博爾頓」，後來索性推文痛罵博爾頓。

「瘋子博爾頓『極其乏味』的新書（紐時出版），滿是謊言&假故事。在我炒他魷魚那天之前，公開說盡我好話。他是個森七七的無聊蠢貨，成天只想打仗，完全摸不著頭腦，還好已被踢走&開心將他甩開。真是個蠢蛋！」

Wacko John Bolton’s “exceedingly tedious”(New York Times) book is made up of lies & fake stories. Said all good about me, in print, until the day I fired him. A disgruntled boring fool who only wanted to go to war. Never had a clue, was ostracized & happily dumped. What a dope!

民主黨人今天也批評博爾頓「打書用意高於揭發特朗普失德」，共和黨人則質疑博爾頓的信譽，指控他別有用心。

對於特朗普被指曾向習近平求情，希望中方採購農產品以助選情。中國外交部發言人趙立堅周四（18日）說，中方一貫奉行不干涉內政原則，無意也不會干涉美國內政與大選。

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●白宮力阻博爾頓新書出版

白宮為阻擋博爾頓出書已打了數個月的法律戰，白宮昨天訴諸法律行動，企圖阻止出版，同時鎖定此書獲取的收益，以興訟稱博爾頓違反不公開協議且揭露機密資訊有危國家安全風險。

白宮的法律戰擋不了書中細節公諸於世，多家媒體今天已根據預先拿到的副本報導相關重點。新書預計下週正式上市。

責任編輯：鄧國強

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