  • 29°C
香港時間 : 2020618日 (四) 22:23
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

特朗普簽維吾爾人權法　華春瑩反諷：應制定非裔美國人的人權法案

國情動向 21:00 2020/06/18

分享：

美國總統特朗普（Donald Trump）在楊潔篪蓬佩奧夏威夷會面之際，簽署新疆《維吾爾人權法案》，將允許華府制裁涉及壓迫新疆維吾爾族的中國官員。中國外交部發言人華春瑩在Twitter反諷美國，應制定非裔美國人的人權法案。

華春瑩在Twitter發文稱，維吾爾族享有與中國其他55個族裔平等的權利和自由，認為美國應制定的是《非裔美國人人權政策法》，而不是《維吾爾人權政策法》。

稍早前，中國外交部發聲明，對《維吾爾人權法案》簽署成法表示強烈憤慨和堅決反對，稱這一法案蓄意詆毀新疆人權狀況，惡毒攻擊中國政府治疆政策，公然踐踏國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，並譴責美國雙重標準，奉勸美方立即糾正錯誤，否則中方必將堅決反制，由此產生的一切後果必須完全由美方承擔。

【新疆人權法】中美官員會談前 特朗普簽維吾爾人權法案 中方斥干涉內政

【中美角力】特朗普擬簽署維吾爾人權法案 可制裁中國官員

【新疆人權法】美眾議院通過法案 要求制裁壓迫維族中國官員 將交特朗普簽署

【中美角力】美國人權報告提及中國宗教及少數群體政策　稱是「世上最惡劣」

【中美貿易戰】美國會報告籲貿易談判重人權 稱中國在新疆犯反人類罪

特朗普反駁博爾頓新書批評：他是個騙子

與此同時，美國前國家安全顧問博爾頓（John Bolton）新書《The Room Where It Happened》，披露特朗普外交政策內幕，特朗普其後接受《華爾街日報》訪問時反駁有關批評，稱這些都是謊言，指這是一個心存不滿的僱員誇大之詞，轟博爾頓是個「騙子」、「白宮每個人都討厭博爾頓」。

對於博爾頓書中提到，特朗普曾因不想破壞美中貿易談判，而贊成習近平繼續在新疆建造面向維吾爾族人的再教育營，特朗普稱書中他與習近平交談內容的描述「不是真的」，並指出，他正正在周三早些時候簽署了《維吾爾人權法案》，該法案呼籲就再教育營問題制裁中國。

【中美角力】博爾頓新書變特朗普噩夢？2分鐘話你知點解

【中美角力】博爾頓揭特朗普冷待香港議題：我們都有人權問題

【中美角力】博爾頓稱特朗普求助中國？京：中國不干涉美內政

【中美角力】萊特希澤：我在場　特朗普無求習近平助連任

【2020書展早鳥訂閱優惠】新訂戶激賞禮品高達400，立即訂閱︰https://bit.ly/2UUJ2GE

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁：http://bit.ly/2Qm2YjA

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com 中國頻道

相關文章

【港區國安法】楊潔篪蓬佩奧見面6小時　美方聲明不提香港台灣新疆
今日
【港區國安法】楊潔篪蓬佩奧見面6小時　美方聲明不提香港台灣新疆
【中美角力】博爾頓新書變特朗普噩夢？2分鐘話你知點解
今日
【中美角力】博爾頓新書變特朗普噩夢？2分鐘話你知點解
【中美角力】美發報告批中國遏制宗教 中方則指疫情突顯美國人權危機
2020/06/11
【中美角力】美發報告批中國遏制宗教 中方則指疫情突顯美國人權危機
【中美角力】美國人權報告提及中國宗教及少數群體政策　稱是「世上最惡劣」
2020/03/12
【中美角力】美國人權報告提及中國宗教及少數群體政策　稱是「世上最惡劣」
【中美貿易戰】美國會報告籲貿易談判重人權 稱中國在新疆犯反人類罪
2020/01/09
【中美貿易戰】美國會報告籲貿易談判重人權 稱中國在新疆犯反人類罪
中美關係 外交 特朗普 華春瑩 楊潔篪 蓬佩奧 夏威夷 Twitter

下一篇文章

【中美角力】博爾頓新書變特朗普噩夢？2分鐘話你知點解
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中印衝突】嚴重恐超想像！印度軍人死亡增至20後 英媒稱還有多人失蹤
【中印衝突】嚴重恐超想像！印度軍人死亡增至20後 英媒稱還有多人失蹤
【港區國安法】楊潔篪向蓬佩奧表明：堅定不移訂立港區國安法（第三版）
【港區國安法】楊潔篪向蓬佩奧表明：堅定不移訂立港區國安法（第三版）
【中印衝突】均號稱能向邊境調兵10萬　中印倘開戰誰佔優？
【中印衝突】均號稱能向邊境調兵10萬　中印倘開戰誰佔優？
【港區國安法】楊潔篪蓬佩奧見面6小時　美方聲明不提香港台灣新疆
【港區國安法】楊潔篪蓬佩奧見面6小時　美方聲明不提香港台灣新疆
【中美角力】特朗普為連任向習近平求情？博爾頓新書投「政治震撼彈」
【中美角力】特朗普為連任向習近平求情？博爾頓新書投「政治震撼彈」
【中印衝突】互毆細節首曝光　17印度軍人負傷後活活凍死
【中印衝突】互毆細節首曝光　17印度軍人負傷後活活凍死