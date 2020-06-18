特朗普簽維吾爾人權法　華春瑩反諷：應制定非裔美國人的人權法案

美國總統特朗普（Donald Trump）在楊潔篪蓬佩奧夏威夷會面之際，簽署新疆《維吾爾人權法案》，將允許華府制裁涉及壓迫新疆維吾爾族的中國官員。中國外交部發言人華春瑩在Twitter反諷美國，應制定非裔美國人的人權法案。

華春瑩在Twitter發文稱，維吾爾族享有與中國其他55個族裔平等的權利和自由，認為美國應制定的是《非裔美國人人權政策法》，而不是《維吾爾人權政策法》。

稍早前，中國外交部發聲明，對《維吾爾人權法案》簽署成法表示強烈憤慨和堅決反對，稱這一法案蓄意詆毀新疆人權狀況，惡毒攻擊中國政府治疆政策，公然踐踏國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，並譴責美國雙重標準，奉勸美方立即糾正錯誤，否則中方必將堅決反制，由此產生的一切後果必須完全由美方承擔。

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特朗普反駁博爾頓新書批評：他是個騙子

與此同時，美國前國家安全顧問博爾頓（John Bolton）新書《The Room Where It Happened》，披露特朗普外交政策內幕，特朗普其後接受《華爾街日報》訪問時反駁有關批評，稱這些都是謊言，指這是一個心存不滿的僱員誇大之詞，轟博爾頓是個「騙子」、「白宮每個人都討厭博爾頓」。

對於博爾頓書中提到，特朗普曾因不想破壞美中貿易談判，而贊成習近平繼續在新疆建造面向維吾爾族人的再教育營，特朗普稱書中他與習近平交談內容的描述「不是真的」，並指出，他正正在周三早些時候簽署了《維吾爾人權法案》，該法案呼籲就再教育營問題制裁中國。

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