【中美貿易戰協議】美商會敦促中國加快採購美貨 劉鶴強調排除干擾落實協議

中美關係緊張局勢升級之際，北京按中美首階段貿易協議，大量增購美國商品及服務的進度引發憂慮。美國商會周四強調中美關係正常的重要性，並敦促中國加快根據協議採購美貨。

路透社報道，美國商會表示，新冠疫情明顯拖慢中美政府履行首階段貿易協議的進度，但有理由保持希望；並歡迎中美就落實採購、知識產權保護，以及協議涵蓋的其他事項定期溝通，稱中美貿易協議的落實非常關鍵。

▲ 按中美首階段貿易協議，中國同意未來兩年額外採購2,000億美元美國商品及服務。

前一天，中美商界領袖舉行線上會議，美國商會與中國國際經濟交流中心每年會舉辦兩次會議，今次會議的重點是2月中生效的這一中美貿易協議，以及供應鏈面臨的挑戰。美國商會表示，有14億消費者的中國是美國企業增長最快的市場，但美企在與中國做生意時面對諸多挑戰。

萊特希澤：中方已購買約100億美元美國貨

美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）此前派定心丸，稱中美有極好的貿易協議，新冠疫情、港區國安法及中國採購美貨進度落後等，並沒有影響中美首階段貿易協議，協議無減弱迹象，中國仍有意信守承諾，目前已購買約100億美元美國貨。

中國方面，國務院副總理劉鶴表示，中國將堅定不移深化改革、擴大開放，應創造條件和氛圍，排除干擾，共同落實中美協議。劉鶴指出，中國仍面臨經濟下行的較大壓力，但形勢正逐步向好的方向轉變，正形成以國內循環為主、國際國內互促雙循環發展的新格局。

按中美首階段貿易協議，中國同意未來兩年額外採購2,000億美元美國商品及服務。

【中美貿易戰協議】萊特希澤：中國仍遵守首階段協議 已落實100億美元採購

【中美貿易戰協議】彭斯：中國繼續購買美國農產品

【中美貿易戰】中美角力全升級 路透稱特朗普卻難棄貿易協議

【中美貿易戰協議】中國採購部分美國農品暴增7倍 惟距總承諾仍有大距離

【中美貿易戰協議】特朗普：與中國和睦相處是好事 但不知會否發生

【中美角力】博爾頓新書變特朗普噩夢？2分鐘話你知點解

【2020書展早鳥訂閱優惠】新訂戶激賞禮品高達400，立即訂閱︰https://bit.ly/2UUJ2GE

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁：http://bit.ly/2Qm2YjA

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com 中國頻道