【中美角力】特朗普：與中國全面脫鉤仍是政策選項

中美關係有再惡化趨勢,美國總統特朗普今天警告,美國與中國這兩個經濟體「全面脫鉤」仍是一項可能的政策。

特朗普在Twitter發文指出,美國「根據不同的情況,當然仍維持與中國全面脫鉤的政策選項」。

The US "certainly does maintain a policy option, under various conditions, of a complete decoupling from China. Thank you!"

他寫道,他是在回應貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)的評論。萊特希澤是美國與中國貿易戰談判的美方首席代表。

萊特希澤昨天在眾議院歲計委員會指出,至今為止,中國遵守「第一階段」中美貿易協議的內容,兩國之間目前不可能脫鉤,脫鉤是一年前的政策選項,但此刻他不這麼認為。

【中美角力】特朗普:中國或故意對美散播病毒 但認「我這樣說沒證據」

【中美角力】博爾頓新書變特朗普噩夢?2分鐘話你知點解

特朗普正積極著手促使美國企業將生產線遷回國內,但萊特希澤卻承認中美無法擺脫彼此關係,令部分共和黨人感到不安。

特朗普試圖不讓萊特希澤背負責任。他說:「(昨天在委員會)不是萊特希澤大使的錯,或許是我自己沒把話說清楚。」

It was not Ambassador Lighthizer’s fault (yesterday in Committee) in that perhaps I didn’t make myself clear, but the U.S. certainly does maintain a policy option, under various conditions, of a complete decoupling from China. Thank you!