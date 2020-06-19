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【中美角力】特朗普：與中國全面脫鉤仍是政策選項 外交部稱不現實（第二版）

國情動向 17:27 2020/06/19

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【中美角力】特朗普：與中國全面脫鉤仍是政策選項

（新增中國外交部回應）

中美關係有再惡化趨勢，美國總統特朗普今天警告，美國與中國這兩個經濟體「全面脫鉤」仍是一項可能的政策。在北京，外交部發言人趙立堅回應表示，試圖人為切斷全球產業鏈供應鏈，無法解決美國自身面臨的問題。

趙立堅在例行新聞發布會上稱，當前是全球化時代，各國利益深度交融，全球產業鏈供應鏈的形成和發展，是市場規律和企業共同作用的結果。

趙立堅稱，試圖人為切斷全球產業鏈供應鏈，靠政治力量改變經濟規律，既不現實也不明智，無法解決美國自身面臨的問題，只會讓美國普通民眾面臨更多的傷害。

特朗普在Twitter發文指出，美國「根據不同的情況，當然仍維持與中國全面脫鉤的政策選項」。

The US "certainly does maintain a policy option, under various conditions, of a complete decoupling from China. Thank you!" 

他寫道，他是在回應貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）的評論。萊特希澤是美國與中國貿易戰談判的美方首席代表。

萊特希澤昨天在眾議院歲計委員會指出，至今為止，中國遵守「第一階段」中美貿易協議的內容，兩國之間目前不可能脫鉤，脫鉤是一年前的政策選項，但此刻他不這麼認為。

【中美角力】特朗普：中國或故意對美散播病毒 但認「我這樣說沒證據」

【中美角力】博爾頓新書變特朗普噩夢？2分鐘話你知點解

特朗普正積極著手促使美國企業將生產線遷回國內，但萊特希澤卻承認中美無法擺脫彼此關係，令部分共和黨人感到不安。

特朗普試圖不讓萊特希澤背負責任。他說：「（昨天在委員會）不是萊特希澤大使的錯，或許是我自己沒把話說清楚。」

It was not Ambassador Lighthizer’s fault (yesterday in Committee) in that perhaps I didn’t make myself clear, but the U.S. certainly does maintain a policy option, under various conditions, of a complete decoupling from China. Thank you!

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責任編輯：鄧國強

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