【中美角力】楊蓬會細節曝光！中方被指不算坦誠　蓬佩奧稱中方願履貿易協議

中央政治局委員楊潔篪周三在夏威夷與美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）會面。蓬佩奧表示，中方在夏威夷會談中，重申致力履行中美第一階段貿易協議，然而負責東亞及太平洋事務的美國助理國務卿史達偉（David Stilwell）指，中方在會面時對敏感議題的態度不算坦誠（forthcoming）。

蓬佩奧在會面後於社交網站帖文，指在他與楊潔篪會晤期間，楊重申中方會致力完成和履行中美首階段貿易協議的所有義務。美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）早前亦派定心丸，指新冠疫情、香港問題和中國採購美國貨進度落後，並沒影響中美貿易協議。

中方已購買大約100億美元美國貨，根據中美首階段貿易協議，中國同意在2017年基礎上，兩年內增加採購2000億美元美國貨。

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然而美國助理國務卿史達偉（David Stilwell）指，中方在數項問題的態度，包括處理疫情、人權、中國對香港政策、日益增強的領土野心和最近與印度的衝突，不能說是很坦誠，又反駁中國外交部對會談的描述是「非常片面」、「尖銳及不切實際」，指出會談時中美在多個爭議問題上沒太大進展。

不過，他指出中國仍信守首階段中美貿易協議，形容中國是否執行協議，將顯示北京是否合作夥伴。他又指出，蓬佩奧清楚向中方表明，兩國關係必須「更互惠互利」；至於會談是否有成果，要視乎未來數星期的發展，以確定他們是否明白美方的訊息。

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此外，他也質疑中國公布的新冠肺炎數據，並呼籲由中立觀察者評估疫情擴散的程度，並要求中方讓他們進中國調查，「我希望他們（中國）通報的數字和情況，能夠比我們在武漢和其他地方所看到的更準確，但截至目前未見到。」

美國商會則指出，新冠病毒疫情拖慢兩國政府履行協議的進展，但有理由保持希望，指大幅加快採購速度將十分關鍵，並歡迎中美就落實採購、保護知識產權和貿易協議涵蓋的其他事項定期溝通，並促請北京加快根據協議，採購美國商品和服務的步伐。

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責任編輯：游昊雲

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