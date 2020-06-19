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【中美角力】蓬佩奧：中方重申履行首階段協議 有美官員卻稱中方不友善

國情動向 10:04 2020/06/19

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中央政治局委員楊潔篪周三在夏威夷與美國國務卿（Mike Pompeo）會面，蓬佩奧表示，中方在夏威夷會談中，重申致力履行中美第一階段貿易協議，然而負責東亞及太平洋事務的美國助理國務卿史達偉指，中方在會面時態度不友善。

蓬佩奧在會面後於社交網站帖文，指在他與楊潔篪會晤期間，楊重申致力完成和履行中美首階段貿易協議的所有義務。美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）早前亦派定心丸，指新冠疫情、香港問題和中國採購美國貨進度落後，並沒影響中美貿易協議。

中方已購買大約100億美元美國貨，根據中美首階段貿易協議，中國同意在2017年基礎上，兩年內增加採購2000億美元美國貨。

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然而美國助理國務卿史達偉（David Stilwell）指，中方在會面時的態度不能以友善來形容；至於會談是否有成果，要視乎未來數星期的發展，包括中方會否減少好鬥行為。史達偉指，中國近期在涉及香港、印度及南中國海的行為沒建設性，重申華府期望中國重新考慮實施港區國安法的決定。

此外，他也質疑中國公布的新冠肺炎數據，並呼籲由中立觀察者評估疫情擴散的程度，並要求中方讓中立確診者進入中國調查，「我希望他們（中國）通報的數字和情況，能夠比我們在武漢和其它地方所看到的更加準確。但截至目前並未見到。」

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不過，史達偉指中國仍信守在年初達成的首階段中美貿易協議，形容中國是否執行協議，將顯示北京是否合作夥伴。

美國商會則指，新型冠狀病毒疫情拖慢了兩國政府履行協議的進展，但有理由保持希望，指大幅加快採購速度將十分關鍵，並歡迎中美就落實採購、保護知識產權和貿易協議涵蓋的其他事項定期溝通，並促請北京加快根據協議，採購美國商品和服務的步伐。

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責任編輯：游昊雲

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