【中印衝突】解放軍鏽鐵「狼牙棒」曝光？BBC稱可信

▲ 【石器時代？】中印衝突中方鏽鐵「狼牙棒」曝光？BBC稱可信

中印衝突45年來最嚴重，儘管毆鬥被形容為仿「石器時代」、沒有開槍，但印度聲稱至少20名印方軍人死亡。有印度退疫軍官展示邊界士兵拍得的照片，曝光中國邊防人員使用的狼牙棒、即生鏽鋼筋焊鐵釘。BBC也轉載這消息，稱照片可信。

中方已多次表明，這次發生在加爾萬河谷的中印衝突，是印方軍人越境挑事。印方則指責中國欲改變現狀。

印退役上校曝前線照片：鋼筋焊上生鏽鐵釘

英國廣播公司新聞（BBC News）報道，中國與印度這次在加爾萬河谷爆發的衝突事件，已釀成至少20名印度士兵死亡，中方沒證實或否認有沒有解放軍傷亡。外傳解放軍使用的武器是「刺鐵絲纏繞棍棒」，印度則用石頭等還擊。

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印度國防分析師、退役上校阿賈伊·舒克拉（Ajai Shukla）在推特Twitter展示宣稱是前線印度檢獲的中方武器照片。畫面中能見到數支生鏽的鋼筋被綑綁在一起，上頭再分別焊上1根又1根的生鏽鐵釘。

阿賈伊·舒克拉說，「中國解放軍用這些釘子襲擊印軍1支巡邏隊，殺死了20名印度士兵......」

The nail-studded rods — captured by Indian soldiers from the Galwan Valley encounter site — with which Chinese soldiers attacked an Indian Army patrol and killed 20 Indian soldiers.

BBC報導指出，該張照片，與中印邊界上的印度高級軍官所透露的中方武器一致，該名軍官表示，這種武器就是解放軍所使用的。

中印在1996年曾達成協議，在爭議邊境地帶禁止使用槍枝與爆裂物，以防緊急事態迅速升級。因此雙方衝突過去僅使用木、鐵棍及石頭互毆，有人形容這如石器時代。

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