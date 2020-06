【石器時代？】中印衝突中方鏽鐵「狼牙棒」曝光？BBC稱可信

中印衝突45年來最嚴重,儘管毆鬥被形容為仿「石器時代」、沒有開槍,但印度聲稱至少20名印方軍人死亡。有印度退疫軍官展示邊界士兵拍得的照片,曝光中國邊防人員使用的狼牙棒、即生鏽鋼筋焊鐵釘。BBC也轉載這消息,稱照片可信。

中方已多次表明,這次發生在加爾萬河谷的中印衝突,是印方軍人越境挑事。印方則指責中國欲改變現狀。

印退役上校曝前線照片:鋼筋焊上生鏽鐵釘

英國廣播公司新聞(BBC News)報道,中國與印度這次在加爾萬河谷爆發的衝突事件,已釀成至少20名印度士兵死亡,中方沒證實或否認有沒有解放軍傷亡。外傳解放軍使用的武器是「刺鐵絲纏繞棍棒」,印度則用石頭等還擊。

印度國防分析師、退役上校阿賈伊·舒克拉(Ajai Shukla)在推特Twitter展示宣稱是前線印度檢獲的中方武器照片。畫面中能見到數支生鏽的鋼筋被綑綁在一起,上頭再分別焊上1根又1根的生鏽鐵釘。

阿賈伊·舒克拉說,「中國解放軍用這些釘子襲擊印軍1支巡邏隊,殺死了20名印度士兵......」

