【北京疫情反彈】中國公布北京疫情病毒基因組序列：來自歐洲

中國疾控中心發布北京市本土疫情及病毒基因組序列資料，提供國際社會公用。官方專家稱，初步研究結果顯示，病毒來自歐洲，而且比歐洲現在流行的病毒還要老，但如何傳入還待確認。

中國向世衛提交新發地病毒基因組序列

中國疾病預防控制中心昨晚透過「新型冠狀病毒國家科技資源服務系統」發布6月北京新發地批發市場新冠疫情及病毒基因組序列數據，目前可在中國國家微生物科學資料中心網站下載。

三組基因序列數據，包括北京確診病例基因組序列數據（NMDC60013902-01、NMDC60013903-02）以及環境樣本基因組序列數據（NMDC60013903-03）。

中國疾控中心表示，已同時向世界衛生組織(WHO)以及全球共享流感數據倡議組織（GISAID）提交了上述資料，供國際社會共用。

内地昨日（18日）新增28例本土新冠肺炎確診病例，北京仍居高不下為25例、河北2例、遼寧1例。即北京事隔57天再次出現本地病例後，自6月11日至18日，北京已經累計報告確診病例183例、無症狀感染者21例。

中疾控病毒所：病毒可能潛伏在進口冷凍食品中

據中央紀委國家監委網站微信公眾號發布，北京11日爆發本土疫情後，中國疾控中心病毒病所專家已3次進入新發地市場採集樣本。第一次共採集200多份樣本，其中檢出了不少新冠病毒核酸陽性樣本。第二次，他們在其他區域採集200多份樣本，其中又有不少是陽性。

據發布，專家第3次專門對市場魚養殖保存水、水渠、地下水等水體系統進行了科學採集和檢測，同時還採集了空氣樣本以確定氣溶膠傳播風險，目前樣本正在檢測中。

中國疾控中心病毒病所所長助理、國家流感中心副主任劉軍表示，不同的陽性樣本，指向的結論是不一樣的：它可能指向環境以及它內部的動物或物品本身是傳染源，也可能指向被病毒感染的人是傳染源。

他說，如果在沒有開封的冷凍品裡發現了陽性樣本，這就進一步證實病毒透過冷鏈運輸到市場造成傳播的可能性；如果冷凍品是開封之後的，這就表明可能先前已經被人接觸過了，那麼得出的結論就不太一樣了。

中國疾控中心病毒病所所長助理張勇則表示，從基因組流行病學的初步研究結果看，新發地市場檢測出的病毒是從歐洲來的，但跟歐洲當下流行的病毒又有一定差別，比現在歐洲流行的病毒要老。

至於病毒是怎麼進來的，張勇稱，這涉及到好幾種可能性，比如病毒潛伏在了進口的冷凍食品當中，在從境外到境內的整個存儲、運輸的期間，病毒由於被冷凍沒有發生進化，所以它不會發生變異。

張勇稱，也有可能病毒是在新發地農產品批發市場等陰暗潮濕的環境裡潛伏下來，沒有被消毒、滅菌，在一定時間內突然暴露感染人，導致進化速度變慢，最終我們看到的就是這些毒株更接近於歐洲老病毒。他表示，這些推測還需要更多的數據來證實。

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責任編輯：蒯宇澄

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