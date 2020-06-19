【北京疫情反彈】中疾控：北京病毒來自歐洲 但比歐洲流行病毒「老」

中國國家微生物科學數據中心網站信息顯示，中國已經正式發布2020年6月北京新發地新冠疫情及病毒基因組序列數據，并向世界衛生組織(WHO)及全球共享流感數據倡議組織（GISAID）提交。

中國向世衛提交新發地病毒基因組序列

中方提交的三組基因序列數據，包括北京市確診病例基因組序列數據NMDC60013902-01、NMDC60013903-02以及環境樣本基因組序列數據NMDC60013903-03。

國家微生物科學數據中心是依託中科院微生物研究所，與中國疾控中心傳染病所等等單位共建的國家科技資源共享服務平台。

内地昨日（6月18日）新增28例本土新冠肺炎確診病例，北京仍居高不下為25例、河北2例、遼寧1例。即北京事隔57天再次出現本地病例後，自6月11日至18日，北京已經累計報告確診病例183例、無症狀感染者21例。

中疾控病毒所：病毒可能潛伏在進口冷凍食品中

中央紀委國家監委網站稍早刊登對病毒病所相關專家的採訪文章，援引中國疾控中心病毒病所所長助理張勇表示，從基因組流行病學的初步研究結果看，新發地市場檢測出的病毒是從歐洲來的，但跟歐洲當下流行的病毒又有一定差別，比現在歐洲流行的病毒要老。

至於病毒是怎麼進來的，張勇稱，這涉及到好幾種可能性，比如病毒潛伏在了進口的冷凍食品當中，在從境外到境內的整個存儲、運輸的期間，病毒由於被冷凍沒有發生進化，所以它不會發生變異。

張勇稱，也有可能病毒是在新發地農產品批發市場等陰暗潮濕的環境裡潛伏下來，沒有被消毒、滅菌，在一定時間內突然暴露感染人，導致進化速度變慢，最終我們看到的就是這些毒株更接近於歐洲老病毒。他表示，這些推測還需要更多的數據來證實。

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責任編輯：蒯宇澄

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