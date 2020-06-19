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【中印衝突】衛星照曝中方在邊境新動作　運送機器開路築壩

國情動向 11:32 2020/06/19

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衛星照顯示中方在邊境動作頻頻　運送機器開路築壩

中印士兵本周一在邊境發生嚴重衝突，雙方互相指責。根據最新衛星照片顯示，在這次衝突爆發前，中國在邊境動作頻頻，派出大型機械打算開通道路，甚至準備在河流築壩。另一方面，中方昨晚釋放10名衝突中被解放軍控制的印度士兵。

美國商業衛星公司星球實驗室（Planet Labs Inc）周二拍攝發生衝突的加萬谷（Galwan Valley）衛星照，顯示至少在衝突爆發一周前，中方在此有明顯大動作。
 
加州明德大學蒙特雷國際研究學院東亞核擴散項目主任劉易斯（Jeffrey Lewis）說：「從衛星照來看，中方似乎正在山谷中興建道路，也可能在河流築壩。雖然（中印）雙方（在控制線兩邊）都有大量車輛，但我數印度那邊的數量大約30-40輛，而中國那邊則有超過100輛車。」

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對於周一發生的這起衝突，消息來源向路透表示，當時有大批中國士兵抵達中印實際控制線哨站，不知為何和印度軍隊發生衝突，中國士兵持著纏有尖刺的棍棒展開攻擊，而印度方面也隨即有更多士兵加入鬥毆，雙方人數一度高達900人左右。
 
印度官方事後證實有20名士兵不幸罹難，但中國官方則不願公布死傷數字。對於最新衛星照片顯示中方在邊境動作不斷，中國外交部發言人趙立堅回應表示，他不清楚實際細節，僅強調印度士兵近來多次跨界侵犯中國領土，要求他們撤離。
 
另據印度媒體19日報道，中方昨釋放10名在衝突當天被俘虜的印度士兵，但雙方對此消息相當低調。印度政府僅發聲明表示，已確認在衝突當天沒有任何士兵失蹤。

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責任編輯：游昊雲

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