【中美角力】中國歐盟商會主席：擔心美中科技戰令歐洲成犧牲品

中國歐盟商會主席表示，儘管新型冠狀病毒疫情打亂了世界經濟的供應鍊和需求，但歐盟國家最擔心的是美國和中國的科技戰會使歐洲成為犧牲品。

據路透社，在北京的中國歐盟商會主席伍德克（Jörg Wuttke）表示，新冠疫情是「我認為可以應對的一個挑戰」，但美中科技戰讓他夜不能寐。他說，「當兩頭大象跳舞時，很難不受影響地站在一旁。」

指最擔心是中美讓歐洲選邊站

伍德克同時擔任德國石化巨頭巴斯夫(BASF)駐華首席代表。他說，由於疫情帶來的不確定性，歐盟企業目前「正在黑暗中摸索前行」。但他同時表示，被捲入美中兩國的爭端中將會是一個更長期威脅。

他說，「說到美中貿易戰，美中之間正在展開的技術戰，以及有可能發生的金融戰，這些事情會延續時間更長，造成的損害更大，肯定會帶來巨大的不確定性。我們完全依賴美國的半導體，中國也是如此。而且我們也在中國有巨大的市場。」

伍德克接著說，「當然，最令人擔心的是，如果美國或中國轉向我們，然後說，請你做出選擇——你是站在我們這一邊還是我們的對立面？」

伍德克還說，儘管中歐商會進行了多年的遊說，歐洲企業在中國還是面臨不公平的競爭環境，在5G等新興科技領域也是如此。他說，歐洲的愛立信公司在中東和非洲、亞洲獲得很多訂單，在歐洲跟華為正在展開正面競爭，但無法在中國競爭，這就讓歐洲公司處於非常非常不利的境地，因為中國占了潛在的5G市場的50%。

產業政策執委：歐盟必須積極制定鋰標準以免落後中國

另外，據路透社報道，歐盟產業政策執委布萊頓(Thierry Breton)敦促歐盟政府更加積極地制定超輕電池金屬材料鋰的全球標準，否則將把技術優勢讓給中國。

布萊頓的警告凸顯出歐盟執委會的擔憂，此時正值中國尋求擴大鋰標準制定方面的影響力之際。鋰對於歐盟的電動車和清潔能源計劃至關重要，涉及到大眾汽車、PSA(標致雪鐵龍)集團和西門子等大型企業。

國際標準化組織(ISO)技術管理委員會將於6月24至25日就中國設立鋰標準委員會的提議進行表決。這些標準將涵蓋鋰礦開採、提取、測試、分析和轉化為有用的鋰化合物，如用於鋰電池的材料。

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責任編輯：蒯宇澄

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