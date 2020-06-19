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【中印衝突】路透：印度擬對中國等地提高貿易壁壘和關稅 或三個月內出台

國情動向 11:46 2020/06/19

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中印邊境發生數十年來最嚴重衝突之際，路透社引述印度政府文件顯示，印度計劃對來自中國和其他地區的約300種產品設置更高的貿易壁壘，並提高進口關稅。至少從今年4月開始，印度政府就一直在評估該計劃。消息人士稱，新的關稅結構可能會在未來三個月內逐步成形。

中印衝突或加速計劃出台

據路透看到的一份政府文件，至少從今年4月開始，印度政府就一直在評估該計劃。該計劃與印度總理莫迪（Narendra Modi）最近宣布的促進國內產品的自力更生運動相一致。

報道引述政府官員表示，政府正考慮提高160至200種產品的進口關稅，並對另外100種產品實施非關稅壁壘，如許可證要求或更嚴格的質量檢查，適用於空調等產品。其中一位官員稱，該決定將針對價值80至100億美元的進口產品，目的是阻止導致印度產品失去競爭力的非必要低質產品進口。

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另有官員稱，「我們不針對任何國家，但這是減少與中國等國不平衡貿易逆差的方法之一。」

據最新數據，2019年4月至2020年2月，印度對中國的貿易逆差為468億美元。

自2014年上台以來，莫迪承諾要促進和保護本國制造業。近年來，他推行了「印度制造」計劃，並在上個月宣布開展「印度自力更生」運動。今年2月，印度已經提高了電子產品、玩具和家具等商品的進口關稅，招致批評，稱這是針對外國企業的保護主義舉措。

另一方面，中國企業也在印度有所行動。如手機品牌OPPO，近日已取消在印度的線上直播發布，消息人士稱，當前氣氛緊張，取消發布是為了避免引發民政騷動情緒。

責任編輯：尹航

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