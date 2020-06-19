【中加關係】涉刺探國家機密 中國檢方起訴加國公民康明凱及邁克爾

中國通訊設備巨頭華為副董事長兼首席財務官孟晚舟，前年在加拿大被扣留後，加拿大公民（Michael Kovrig）和邁克爾（Michael Spavor）先後被中方扣留，兩人今日被正式起訴。

北京市人民檢察院第二分院周五（19日）以涉嫌為境外刺探國家秘密、情報罪，向北京市第二中級人民法院起訴康明凱。遼寧省丹市人民檢察院同日以涉嫌為境外刺探、非法提供國家秘密罪，對加拿大籍被告邁克爾，向丹東中級人民法院提起公訴。

康明凱為前加拿大外交官，與商人邁克爾至今已被拘留逾550天。加拿大總理特魯多(Justin Trudeau)今年5月底曾再次呼籲立即釋放兩人。

中國外交部早先表示，中方已多次闡明立場，兩人涉嫌從事危害中國國家安全活動，中國司法機關依法獨立辦案，依法保障有關加拿大公民合法權利。

孟晚舟是華為創始人任正非的女兒，2018年12月1日，加拿大警方應美國要求，在孟晚舟於溫哥華機場過境時，以涉嫌違反美國對伊朗出口制裁令將其逮捕。外界視中方隨後拘捕2名加國公民是「人質外交」，以報復加國。

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