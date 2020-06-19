【中美角力】BBC解讀美軍3航母會師亞太：疫情過後美國仍強大

美軍近日在太平洋調配3支航母戰鬥群，是2017年首次有如此大規模的部署，由於行動正值中美就疫情、貿易問題、香港問題關係惡化之時，部署引發各界關注。BBC中文網綜合各方專家解讀，3艘航母「已接近中國周邊海域」，很可能企圖威懾中國。另有分析表示，美軍三航母罕有同時現身太平洋，是要顯示美軍沒受疫情影響，望中國勿誤判形勢，並重拾盟友信心。

據美國海軍的聲明，「列根號」（USS Ronald Reagan）和「羅斯福號」（USS Theodore Roosevelt）航母正在西太洋部署，而「尼米茲」號（USS Nimitz）則在東太平洋，每個航母艦隊配備逾60架戰機。

▲ 疫情後美軍三艘航母罕同現身太平洋 暗藏中美軍事角力

美軍印太司令部行動主任海軍少將科勒爾（Stephen Koehler）接受美媒訪問時稱，「在一場競賽中，你要具備強勢出現的能力，我常常告訴我的伙伴，你競賽時就要呈現取勝的狀態。」

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他批評中國正在南海建造軍事基地，配備導彈和電子戰役系統等等，近期亦在附近海域派出戰機巡航。他形容這已是「新常態」，3支航母戰鬥群不會長遠地持續在太平洋，但「我們想這樣做，就能夠這樣做」。

BBC援引《環球時報》報道中的匿名中國專家稱，3艘航母「基本已接近中國周邊海域」。中國軍事專家李傑認為，美國圖威懾中國便於「美國推行霸權政治」。李傑認為，美軍航母前段時間出現新冠病例，戰鬥力是否已完全恢復值得懷疑，中方不必過份緊張，可通過加強戰備練兵、相應舉辦演習等手段告誡美方，「有能力、有決心捍衛領空、領海」。

美軍今次調派到太平洋的3艘航母，早前均有船員感染新型冠狀病毒，一度停止巡航任務，船員需要隔離14天，其中「羅斯福號」情況較為嚴重，感染人數數以百計，亦有士兵死於新冠病毒。

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BBC引述嶺南大學國際關係教授張泊匯表示，美國很多人擔心，中國會利用美軍受疫情影響的空檔，擴大區內的影響力。因此，美軍在疫情受控後增大在亞太地區的存在，另一方面彌補自己在疫情或失去的聲譽，強調美方不會退縮和改變在區內的部署，增加伙伴信心，以免一些原本的伙伴會倒向中國。

美國華盛頓戰略與國際研究中心亞洲區高級顧問葛來儀（Bonnie Glaser）補充，美方也希望顯示美軍沒有受到新冠病毒嚴重影響，仍然有充分凖備，減少中方誤判形勢的可能性。

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責任編輯：游昊雲

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