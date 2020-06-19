【美國示威】黑人牙膏恐要改名？全球反歧視風暴蝴蝶效應

美國非裔公民佛洛伊德（George Floyd）上月遭遇警員壓頸後死亡，引爆美國甚至全球多國的反種族歧視示威。「黑人」變成要謹慎處理的詞語後，外電報道，高露潔棕欖公司（Colgate-Palmolive）將評估和改進旗下的中國市場牙膏品牌「黑人牙膏」，包括品牌名稱。

路透社報道，高露潔棕欖周四表示，正在評估和改進旗「黑人牙膏（Darlie）」品牌。黑人牙膏主要投放在中國市場，但美國就種族主義問題展開辯論之際，這個品牌被認為有重新審視的需要。

【美國示威】美媒引國土安全部文件：中俄利用全美示威分化美國

【美國示威】中國批美沒人權 蓬佩奧罕有以「下流可笑」反駁

「黑人牙膏」是高露潔及其合資夥伴好來化工公司（Hawley&Hazel）旗下一個受歡迎的中國品牌。

牙膏外包裝上有一個戴著大禮帽的微笑的男人「黑人牙膏」創立初期的英文名稱是「Darkie（對非裔的蔑稱）」，包裝上印有一名非裔男子，但許多年前已改名為Darlie，減低相關爭議。但中文「黑人牙膏」名稱不變。

高露潔棕欖：評估和改進「黑人牙膏」品牌

非裔美國人弗洛伊德5月底在明尼阿波利斯警方的控制下死亡，引發了持續數周的針對種族問題和警察暴力執法的抗議活動，一些美國企業也對此做出了回應。

【美國示威】胡錫進：中國人曾膜拜美國體制 到今年重新認識美國

【美國示威】特朗普大選就算墮馬 拜登當選也難阻中美驚濤駭浪

高露潔發言人對路透社表示，「在超過35年的時間裏，我們一起努力發展這個品牌，包括對名字、商標和包裝的實質性改變。我們正在與合作夥伴合作，對品牌的各個方面進行評估審查和進一步完善，包括品牌名稱」。

此前，百事（Pepsico）旗下的桂格燕麥公司（Quaker Oats Company）宣布將對「傑米瑪阿姨」（Aunt Jemima）牌糖漿和鬆餅粉進行改名和品牌重塑。這個擁有130年歷史的品牌的形象是一位名叫「傑米瑪阿姨」的非裔女子。

「傑米瑪阿姨」商標的停用也促使一些食品公司開始審視評估其他以非裔美國人爲品牌形象的食品品牌，其中就包括大米品牌本大叔（Uncle Ben’s）。

【美國示威】趙立堅：黑人的命也是命 京以美警暴案反擊特朗普

【美國示威】官媒評論重提「美麗的風景線」惹爭論

【黑人牙膏簡史】

黑人牙膏於1933年由來自寧波的嚴柏林與嚴中立兄弟創立於上海，嚴氏兄弟在上海公共租界時期，創立了好來藥物（好來化工的前身），而其員工

多來自方液仙創立的「中國化學工業社」。

牙膏取名為「黑人」，乃取非洲黑人面黑齒白之意；後來更於廣告上宣稱稱黑人牙膏配方中，含有非洲某種樹上的潔齒藥物，該藥物便是非洲黑人牙齒特別白的原因，並大肆宣傳。

新中國建立後，嚴家到香港定居，同時在港、台設廠生產黑人牙膏，而留在中國大陸的黑人牙膏廠則改名為黑白牙膏。黑人牙膏在1990年代重返中國內地市場。嚴家第二、三代大都在香港，當前家族生意已由第二代掌管。

目前美國高露潔-棕欖（Colgate-Palmolive）是黑人牙膏的技術合作伙伴。

（綜合維基百科等）

【美國示威】特朗普顧問：中國借騷亂抹黑美國 不會佔到便宜

【美國示威】環球時報胡錫進：美國騷亂明顯由香港「暴徒」策劃

【美國示威】美國務院發言人評港區國安法 華春瑩反諷美「警暴」（有片）

責任編輯：鄧國強