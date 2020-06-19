【中印衝突】印度反華情緒高燒掀抵制潮 外交部促相向而行

中印邊境衝突引發印度國內反華情緒升溫，多地發生抵制中國產品的抗議活動。印度社會公正和權利部（Ministry of Social Justice and Empowerment）部長阿塔瓦萊（Ramdas Athawale）表示，應該關閉印度所有售賣中國菜的餐廳和酒店。此外，民眾還一度打砸中國生產的電視機。

在北京，外交部發言人趙立堅重申，加勒萬河谷的嚴重事態，是非曲直是清楚的，責任完全在印方，雙方正通過外交和軍事渠道就緩和局勢保持溝通。中方重視中印關係，希望印方同中方相向而行，共同維護兩國關係長遠發展大局。

政府、民間均有行動

綜合印媒報道，阿塔瓦萊在推特表示，印度應抵制所有中國製造的產品，中國食品以及在印度出售中國食品的所有餐館和酒店都應關閉。他還說，在這場衝突中，士兵的死不會白費，印度政府和所有印度人都與死者的家人站在一起。

在戈拉赫布爾（ Gorakhpur ），一個青年團體還燒毀了中國領導人雕像。印度全國學生會和青年大會的活動家還向DDU Gorakhpur大學門口的中國國旗和中國領導人的雕像放火。

印度貿易商團體全印度貿易商聯合會（CAIT）周三也表示，將進一步動員印度的貿易商抵制中國商品並為本地產品提供支持。

另有媒體報道稱，在西部城市蘇拉特（Surat），一處公寓的居民將家中的中國產電視機丟下樓，落到地面後，圍觀群眾紛紛拳打腳踢，將電視機徹底損毀。在社交媒體上，不少支持此舉的印度網民也在呼籲更多人抵制中國產品，一名網友說：「讓我們試著將中國產品趕出印度市場，讓中國經濟變慢吧。」

【中印衝突】印度欲「去中國化」？擬對中國加關稅 或三個月內出台

除民間層面外，路透社今日還引述印度政府文件表示，印度計劃對中國產品提告貿易壁壘和關稅。

另一方面，中國外長王毅日前與印度外長就邊境衝突通電話時提到，中印雙方相互尊重、相互支持是正道，符合兩國的長遠利益；相互猜忌、相互摩擦是邪路，違背兩國人民的根本願望。

【中印衝突】身體最誠實？印度網售中國新智能手機 數分鐘沽清

【中印衝突】衛星照曝中方在邊境新動作 運送機器開路築壩

【中印衝突】西藏加強防禦 組搏擊高手民兵分隊（多圖）

責任編輯：尹航

【2020書展早鳥訂閱優惠】新訂戶激賞禮品高達400，立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁：http://bit.ly/2Qm2YjA