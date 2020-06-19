  • 32°C
香港時間 : 2020619日 (五) 13:36
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中國經濟】朱民：人民幣實力不匹配中國經濟　迫切要國際化

經濟脈搏 13:23 2020/06/19

分享：

清華大學國家金融研究院院長、國際貨幣基金組織前副總裁朱民表示，人民幣跟中國經濟的實力不匹配，仍然遠遠落後，有需要亦有迫切將人民幣國際化。

朱民在第十二屆陸家嘴論壇發表演講指出，中國GDP佔全球GDP17%，是世界上第二大經濟體，貿易出口占全球貿易出口的11.7%，是全球最大的商品貿易國家，但人民幣的國際化地位和中國的經濟實力是不匹配的。中國外匯儲備只佔1.97%，反而美國經濟總量佔比不斷下降，但美元地位卻在上升。

朱民說，疫情又一次帶來全球經濟金融的根本變革，出現反全球化、去中國化的噪音，全球產業鏈也在再次配置。他認為，一個國家如果只有實體經濟，沒有金融和貨幣實力，不能保障經濟實體的安全，所以中國人民幣要國際化有迫切性和需要性。

他又說，中國的經濟穩定，金融市場穩定，世界對中國金融資產的需求是上升的。要把外國投資者引進加大對中國資產的配置，對於人民幣國際化來說，通過金融載體發展，仍有較大空間。

他認為，人民幣國際化重要的載體就是數字貨幣的競爭。中國在發展數字貨幣上是有基礎和經驗的，數字貨幣將是未來一個新的競爭，通過數字貨幣推進和擴大人民幣國際化，將有助於中國佔領競爭的製高點。

【去中國化】經濟學家李揚：一個排斥人民幣、排斥中國的「同盟」正形成

責任編輯：蒯宇澄

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道


 

全球化 金融 經濟 人民幣國際化 外滙儲備 美元 人民幣 GDP 中國 美國

下一篇文章

【中印衝突】身體最誠實？印度網售中國新智能手機　數分鐘沽清
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美貿易戰協議】美商會敦促中國加快採購美貨 劉鶴強調排除干擾落實協議
【中美貿易戰協議】美商會敦促中國加快採購美貨 劉鶴強調排除干擾落實協議
【北京疫情反彈】疾控專家：北京疫情已控制住 但還會相繼有病例出現
【北京疫情反彈】疾控專家：北京疫情已控制住 但還會相繼有病例出現
【中美貿易戰協議】萊特希澤：中國仍遵守首階段協議 已落實100億美元採購
【中美貿易戰協議】萊特希澤：中國仍遵守首階段協議 已落實100億美元採購
【中印衝突】OPPO取消手機印度直播發布 消息人士：氣氛緊張
【中印衝突】OPPO取消手機印度直播發布 消息人士：氣氛緊張
【中美5G角力】美商務部稱新規定沒助華為 仍反對5G網絡用華為
【中美5G角力】美商務部稱新規定沒助華為 仍反對5G網絡用華為
【中澳關係】外交衝突挫房產 中國客澳洲買樓意願按月減65% 達三年最低
【中澳關係】外交衝突挫房產 中國客澳洲買樓意願按月減65% 達三年最低