【中國經濟】朱民：人民幣實力不匹配中國經濟　迫切要國際化

清華大學國家金融研究院院長、國際貨幣基金組織前副總裁朱民表示，人民幣跟中國經濟的實力不匹配，仍然遠遠落後，有需要亦有迫切將人民幣國際化。

朱民在第十二屆陸家嘴論壇發表演講指出，中國GDP佔全球GDP17%，是世界上第二大經濟體，貿易出口占全球貿易出口的11.7%，是全球最大的商品貿易國家，但人民幣的國際化地位和中國的經濟實力是不匹配的。中國外匯儲備只佔1.97%，反而美國經濟總量佔比不斷下降，但美元地位卻在上升。

朱民說，疫情又一次帶來全球經濟金融的根本變革，出現反全球化、去中國化的噪音，全球產業鏈也在再次配置。他認為，一個國家如果只有實體經濟，沒有金融和貨幣實力，不能保障經濟實體的安全，所以中國人民幣要國際化有迫切性和需要性。

他又說，中國的經濟穩定，金融市場穩定，世界對中國金融資產的需求是上升的。要把外國投資者引進加大對中國資產的配置，對於人民幣國際化來說，通過金融載體發展，仍有較大空間。

他認為，人民幣國際化重要的載體就是數字貨幣的競爭。中國在發展數字貨幣上是有基礎和經驗的，數字貨幣將是未來一個新的競爭，通過數字貨幣推進和擴大人民幣國際化，將有助於中國佔領競爭的製高點。

【去中國化】經濟學家李揚：一個排斥人民幣、排斥中國的「同盟」正形成

責任編輯：蒯宇澄

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道



