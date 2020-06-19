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【中印衝突】中方已釋放10名被俘印軍 中印俄外長下周二進行視像會議

國情動向 13:50 2020/06/19

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中印軍隊15日在喜馬拉雅山區的高海拔邊界發生衝突導致至少20名印度軍人喪生後，印度新聞信託社報道，中國昨晚已釋放在衝突中俘擄的10名印度軍人。《印度人報》指出，當中包含1名中校與3名少校，全員均未受傷。印度軍方也指出，拉達克加萬谷軍事衝突後，「已確認這次並無印度軍人失蹤」。印度外交部稱，中印俄外長將在下周二進行視像會議。

《印度人報》引述消息人士透露，中印雙方前晚曾展開少將級的前線對話並達成協議。法新社報道，中印雙方部隊眾多軍人在這次邊界衝突中以狼牙棒和石塊相互攻擊，衝突過後為了舒緩緊張局面，兩國經歷幾輪談判後，在衝突中俘擄的印度軍人獲釋。

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印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）表示，衝突當下的印軍部隊有配戴武器，但遭人數較多的中方攻擊，「所有邊防部隊都會帶武器，尤其是離開哨所時，6月15日在加萬谷的邊防人員亦然。長期以來的做法（根據1996 & 2005年的協議）都是兩軍對陣時不開火。」

印度外交部發言人表示，蘇傑生下周二會與中國及俄羅斯外長舉行視像會議，預料會討論新冠肺炎疫情、全球安全挑戰及三方合作等議題。 發言人稱，印方會以外交途徑，緩和印中緊張局勢，要求中方軍隊不要超越實際控制線，又重申沒有印度士兵在衝突中失蹤。

然而，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）指，由於中印邊境問題不屬於三邊關係，因而不會在會議中討論。值得注意，中方至今未有透露死傷詳情，中國外交部稱中印雙方事後進行溝通協調，並同意盡快令現時局勢降溫。

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責任編輯：游昊雲

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