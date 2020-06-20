【中美角力】中國攤出底牌  特朗普點去費思量

中央政治局委員楊潔篪周三在夏威夷與美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）會面。兩人談了近7小時兼吃了一餐飯，其後，港區國安法馬上提交人大常委會審議。從各種跡像看來，中國已攤出底牌。

簡單講，中國會繼續落實貿協，會幫手同北韓金仔傾傾，其他則免談。如果特朗普堅持要制裁中國，中國分分鐘連貿協都索性取消，特朗普下一步自己衡量衡量。

事實上，楊潔箎與蓬佩奧會面後，雙方官方出的聲明已顯示甚不尋常。《人民日報》通稿指出，雙方就中美關系和共同關心的國際與地區問題深入交換了意見。雙方充分闡明了各自的立場，認為這是一次建設性的對話。雙方同意採取行動，認真落實兩國元首達成的共識。雙方同意將繼續保持接觸和溝通。

【中美角力】楊蓬會細節曝光！中方被指不算坦誠 蓬佩奧稱中方願履貿易協議

【中美角力】特朗普：與中國全面脫鉤仍是政策選項

在這份150字的官方通稿中，中方用「深入交換」、「充分闡明」和「建設性的對話」來表述這次中美高官對話。這些是官方語言，坦白的講法就是，中方已將底線及利弊攤了出來講。

與之相對照，美國國務院的官方通稿中僅僅表達「就中美關係交換意見」，至此美方未對這次會談有任何評論式表述。事後，蓬佩奧在個人推特（Twitter）曬出與楊潔篪會面的照片，他稱中方再次承諾履行第一階段貿易協定的所有義務。

在美方短短的聲明中，完全未提及香港和台灣問題，換言之，除了貿易協定其他全談不攏。美國《華爾街日報》18日分析指出，盡管中方堅稱會談是建設性的，但雙方在會談結束後發表的聲明暴露了雙方的重大分歧。中美兩位外交官都沒有說他們可能會在什麼時候再次會晤。

【中美角力】特朗普：中國或故意對美散播病毒 但認「我這樣說沒證據」

【中美角力】博爾頓新書為何爆習特對話 美鷹派欲逼特朗普去盡？

經過一日後，美方終按捺不住，美國助理國務卿史達偉（David Stilwell）指，中方在數項問題的態度，包括處理疫情、人權、中國對香港政策、日益增強的領土野心和最近與印度的衝突，不能說是很坦誠，又反駁中國外交部對會談的描述是「非常片面」、「尖銳及不切實際」，指出會談時中美在多個爭議問題上沒太大進展。

特朗普在Twitter「發老脾」指出，美國「根據不同的情況，當然仍維持與中國全面脫鉤的政策選項」。並且指，中國可能蓄意讓新型冠狀病毒擴散，破壞他國經濟。

特朗普選擇空間有限 可能放手一博

目前的形勢是，中方已攤出底牌，現在輪到特朗普去考量，到底下一步怎樣做，是重手制裁中國，還是只作表面譴責？如果不對中國下重手，就應了前國安顧問博爾達爆料，特朗普為了連任求助中國，民主黨目前已醞釀要開聽證會；但如果出重手制裁中國，分分鐘連到手的貿協都取消，又如何向選民交代？

不過，特朗普目前可選擇的空間有限，在疫情似乎反彈、黑人佛洛伊德之死引發種族衝突、博爾頓爆料、民意調查又落後於拜登之時，特朗普很可能放手一博，將全國視線集中在對中國打擊上。

問題是，中國應對外國壓力的韌力比西方國家強得多，如果特朗普出手不能一下重創中國，到時反而美國先嚐苦果。特朗普會怎樣出招？是「Show Hand」還是先縮一縮，下星期就有分曉。

本報記者：高青

【中美角力】萊特希澤：我在場 特朗普無求習近平助連任

【港區國安法】中美剛談完香港 京宣布國安法今呈全國人大常委審議

【中美角力】博爾頓揭特朗普冷待香港議題：我們都有人權問題

【新疆人權法】中美官員會談前 特朗普簽維吾爾人權法案 中方斥干涉內政

【中美角力】美當局基於國安 建議否決美國香港間海底光纖計劃

【2020書展早鳥訂閱優惠】新訂戶激賞禮品高達400，立即訂閱︰https://bit.ly/2UUJ2GE

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁：http://bit.ly/2Qm2YjA

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK「中國頻道」china.hket.com