  • 28°C
香港時間 : 2020620日 (六) 07:59
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 北京疫情 新冠肺炎 中美角力 港區國安法 中國經濟 中印衝突 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中美角力】中國攤出底牌  特朗普點去費思量

國情動向 06:43 2020/06/20

分享：

中央政治局委員楊潔篪周三在夏威夷與美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）會面。兩人談了近7小時兼吃了一餐飯，其後，港區國安法馬上提交人大常委會審議。從各種跡像看來，中國已攤出底牌。

簡單講，中國會繼續落實貿協，會幫手同北韓金仔傾傾，其他則免談。如果特朗普堅持要制裁中國，中國分分鐘連貿協都索性取消，特朗普下一步自己衡量衡量。

事實上，楊潔箎與蓬佩奧會面後，雙方官方出的聲明已顯示甚不尋常。《人民日報》通稿指出，雙方就中美關系和共同關心的國際與地區問題深入交換了意見。雙方充分闡明了各自的立場，認為這是一次建設性的對話。雙方同意採取行動，認真落實兩國元首達成的共識。雙方同意將繼續保持接觸和溝通。

【中美角力】楊蓬會細節曝光！中方被指不算坦誠　蓬佩奧稱中方願履貿易協議

【中美角力】特朗普：與中國全面脫鉤仍是政策選項

在這份150字的官方通稿中，中方用「深入交換」、「充分闡明」和「建設性的對話」來表述這次中美高官對話。這些是官方語言，坦白的講法就是，中方已將底線及利弊攤了出來講。

與之相對照，美國國務院的官方通稿中僅僅表達「就中美關係交換意見」，至此美方未對這次會談有任何評論式表述。事後，蓬佩奧在個人推特（Twitter）曬出與楊潔篪會面的照片，他稱中方再次承諾履行第一階段貿易協定的所有義務。

在美方短短的聲明中，完全未提及香港和台灣問題，換言之，除了貿易協定其他全談不攏。美國《華爾街日報》18日分析指出，盡管中方堅稱會談是建設性的，但雙方在會談結束後發表的聲明暴露了雙方的重大分歧。中美兩位外交官都沒有說他們可能會在什麼時候再次會晤。

【中美角力】特朗普：中國或故意對美散播病毒 但認「我這樣說沒證據」

【中美角力】博爾頓新書為何爆習特對話  美鷹派欲逼特朗普去盡？

經過一日後，美方終按捺不住，美國助理國務卿史達偉（David Stilwell）指，中方在數項問題的態度，包括處理疫情、人權、中國對香港政策、日益增強的領土野心和最近與印度的衝突，不能說是很坦誠，又反駁中國外交部對會談的描述是「非常片面」、「尖銳及不切實際」，指出會談時中美在多個爭議問題上沒太大進展。

特朗普在Twitter「發老脾」指出，美國「根據不同的情況，當然仍維持與中國全面脫鉤的政策選項」。並且指，中國可能蓄意讓新型冠狀病毒擴散，破壞他國經濟。

特朗普選擇空間有限  可能放手一博

目前的形勢是，中方已攤出底牌，現在輪到特朗普去考量，到底下一步怎樣做，是重手制裁中國，還是只作表面譴責？如果不對中國下重手，就應了前國安顧問博爾達爆料，特朗普為了連任求助中國，民主黨目前已醞釀要開聽證會；但如果出重手制裁中國，分分鐘連到手的貿協都取消，又如何向選民交代？

不過，特朗普目前可選擇的空間有限，在疫情似乎反彈、黑人佛洛伊德之死引發種族衝突、博爾頓爆料、民意調查又落後於拜登之時，特朗普很可能放手一博，將全國視線集中在對中國打擊上。

問題是，中國應對外國壓力的韌力比西方國家強得多，如果特朗普出手不能一下重創中國，到時反而美國先嚐苦果。特朗普會怎樣出招？是「Show Hand」還是先縮一縮，下星期就有分曉。

本報記者：高青

【中美角力】萊特希澤：我在場　特朗普無求習近平助連任

【港區國安法】中美剛談完香港　京宣布國安法今呈全國人大常委審議

【中美角力】博爾頓揭特朗普冷待香港議題：我們都有人權問題

【新疆人權法】中美官員會談前 特朗普簽維吾爾人權法案 中方斥干涉內政

【中美角力】美當局基於國安 建議否決美國香港間海底光纖計劃

【2020書展早鳥訂閱優惠】新訂戶激賞禮品高達400，立即訂閱︰https://bit.ly/2UUJ2GE

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁：http://bit.ly/2Qm2YjA

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK「中國頻道」china.hket.com

經濟 疫情 人權 外交 政治 楊潔篪 高青 博爾頓 特朗普 蓬佩奧

下一篇文章

【中美角力】BBC解讀美軍3航母會師亞太：疫情過後美國仍強大
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【港區國安法】楊潔篪蓬佩奧見面6小時　美方聲明不提香港台灣新疆
【港區國安法】楊潔篪蓬佩奧見面6小時　美方聲明不提香港台灣新疆
【中印衝突】互毆細節首曝光　17印度軍人負傷後活活凍死
【中印衝突】互毆細節首曝光　17印度軍人負傷後活活凍死
【中美角力】特朗普：與中國全面脫鉤仍是政策選項 外交部稱不現實（第二版）
【中美角力】特朗普：與中國全面脫鉤仍是政策選項 外交部稱不現實（第二版）
【中印衝突】解放軍鏽鐵「狼牙棒」曝光？BBC稱可信
【中印衝突】解放軍鏽鐵「狼牙棒」曝光？BBC稱可信
【中印衝突】石器時代？中印衝突只用木石不開槍　全因24年前協議
【中印衝突】石器時代？中印衝突只用木石不開槍　全因24年前協議
【中印衝突】毆鬥細節再曝光　有印度兵在「石頭戰」墮崖死
【中印衝突】毆鬥細節再曝光　有印度兵在「石頭戰」墮崖死