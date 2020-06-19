【華為5G】谷歌前總裁：華為「可與情報機構等同看待」 但不應簡單脫鉤

西方國家持續關注華為是否有國安風險，有些國家打算拒絕華為。美國谷歌（Google）前總裁、現任五角大樓國防創新委員會主任的埃里克·施密特（Eric Schmidt）稱，華為從事了「令人無法接受的行為」，對西方國家構成「國家安全挑戰」。但他也明確指出，西方國家應該與中國在科技領域展開競爭，而不是簡單化地脫鉤或脫離關係。

認為華為等同情報機構

據BBC（英國廣播公司）報道，施密特說：「華為毫無疑問從事了一些在（西方）國家安全方面令人無法接受的行為。」他認為可以把華為與英國的GCHQ和美國的NSA等「訊息情報部門」等同看待。

施密特指稱：「毫無疑問流經華為路由器的數據最終被顯然是（中國）國家的部門所掌握」，「不管這種情況是如何發生的，我們確認它發生了。」

對於此類指控，華為方面則始終否認是中國國家體系的一部分，也堅決否認將用戶數據交給過中國政府部門。

脫鉤與否 不阻中國成科技強國

另外，關於甚囂塵上的中美脫鉤論，斯密特不以為然。他認為這樣做只能最終讓世界上出現兩種截然不同的系統。他表示，「我們都因共享平台和相互交換知識而獲益」，擔憂一旦科技平台分支，國與國之間的相互了解會越來越少，就不會再合流了。

斯密特認為，無論是否脫鉤，中國最終都會成為科技強國，而且有資源、有錢、有技術。「問題是，他們最終是在一個全球共通的平台上運作還是自起爐灶？分離程度越大，危險也越大」。「對西方來說，（讓中國技術）繼續在西方也擁有的平台上更有利。」

日前，美國加大對華為的圍堵，禁止使用美國技術的芯片公司向華為供貨。斯密特認為，應繼續允許中國企業使用西方公司設計的芯片，否則一旦中國開始擁有自身研發芯片的能力，對西方來說將更加不利。

責任編輯：尹航

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