  • 32°C
香港時間 : 2020619日 (五) 16:17
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【華為5G】谷歌前總裁：華為「可與情報機構等同看待」 但不應簡單脫鉤

經濟脈搏 15:09 2020/06/19

分享：

西方國家持續關注華為是否有國安風險，有些國家打算拒絕華為。美國谷歌（Google）前總裁、現任五角大樓國防創新委員會主任的埃里克·施密特（Eric Schmidt）稱，華為從事了「令人無法接受的行為」，對西方國家構成「國家安全挑戰」。但他也明確指出，西方國家應該與中國在科技領域展開競爭，而不是簡單化地脫鉤或脫離關係。

認為華為等同情報機構

據BBC（英國廣播公司）報道，施密特說：「華為毫無疑問從事了一些在（西方）國家安全方面令人無法接受的行為。」他認為可以把華為與英國的GCHQ和美國的NSA等「訊息情報部門」等同看待。

施密特指稱：「毫無疑問流經華為路由器的數據最終被顯然是（中國）國家的部門所掌握」，「不管這種情況是如何發生的，我們確認它發生了。」

對於此類指控，華為方面則始終否認是中國國家體系的一部分，也堅決否認將用戶數據交給過中國政府部門。

脫鉤與否 不阻中國成科技強國

另外，關於甚囂塵上的中美脫鉤論，斯密特不以為然。他認為這樣做只能最終讓世界上出現兩種截然不同的系統。他表示，「我們都因共享平台和相互交換知識而獲益」，擔憂一旦科技平台分支，國與國之間的相互了解會越來越少，就不會再合流了。

斯密特認為，無論是否脫鉤，中國最終都會成為科技強國，而且有資源、有錢、有技術。「問題是，他們最終是在一個全球共通的平台上運作還是自起爐灶？分離程度越大，危險也越大」。「對西方來說，（讓中國技術）繼續在西方也擁有的平台上更有利。」

日前，美國加大對華為的圍堵，禁止使用美國技術的芯片公司向華為供貨。斯密特認為，應繼續允許中國企業使用西方公司設計的芯片，否則一旦中國開始擁有自身研發芯片的能力，對西方來說將更加不利。

責任編輯：尹航

【中美5G角力】美商務部稱新規定沒助華為 仍反對5G網絡用華為

【中美5G角力】美封殺令打擊　華為新代Mate手機或延後量產

【華為5G】加拿大施壓電訊商Telus 去除首都地區華為4G設備

【中美5G角力】聯發科摸清美國禁令前　不敢接華為芯片訂單

【中美5G角力】美國擬資助巴西購歐洲5G設備　擺脫華為

【2020書展早鳥訂閱優惠】新訂戶激賞禮品高達400，立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁：http://bit.ly/2Qm2YjA

晶片 華為 英國廣播公司 Google 美國 中國 英國 香港 設計 共享平台

上一篇文章

【北京疫情反彈】疾控專家：北京疫情已控制住 但還會相繼有病例出現

下一篇文章

【中國經濟】朱民：人民幣實力不匹配中國經濟　迫切要國際化
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【北京疫情反彈】疾控專家：北京疫情已控制住 但還會相繼有病例出現
【北京疫情反彈】疾控專家：北京疫情已控制住 但還會相繼有病例出現
【中美貿易戰協議】萊特希澤：中國仍遵守首階段協議 已落實100億美元採購
【中美貿易戰協議】萊特希澤：中國仍遵守首階段協議 已落實100億美元採購
【中美5G角力】美商務部稱新規定沒助華為 仍反對5G網絡用華為
【中美5G角力】美商務部稱新規定沒助華為 仍反對5G網絡用華為
【中澳關係】外交衝突挫房產 中國客澳洲買樓意願按月減65% 達三年最低
【中澳關係】外交衝突挫房產 中國客澳洲買樓意願按月減65% 達三年最低
【中印衝突】OPPO取消手機印度直播發布 消息人士：氣氛緊張
【中印衝突】OPPO取消手機印度直播發布 消息人士：氣氛緊張
【中美貿易戰協議】美商會敦促中國加快採購美貨 劉鶴強調排除干擾落實協議
【中美貿易戰協議】美商會敦促中國加快採購美貨 劉鶴強調排除干擾落實協議