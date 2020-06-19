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內地疫後消費回暖　京東阿里「618」銷量均創紀錄

經濟脈搏 15:45 2020/06/19

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新冠疫情後，內地「618」網購消費促銷傳捷報，呈現消費市場回暖的跡象。中國兩大電商京東和阿里巴巴此次大促中銷量均創紀錄。

京東 （09618） 公布，從6月1日至18日期間，全球年中購物節累計下單金額達2692億元（人民幣，下同），創新紀錄。

京東大數據顯示，618期間，187個品牌實現下單金額破億，產品種類中，家電表現出色，冷氣機累計成交額較去年倍增；雪櫃和洗衣機累計成交額增長達130%。京東家電平台成交金額突破1億元的第三方店舖有10家，成交金額破百萬元的第三方店鋪超過1000家。

阿里巴巴 （09988） 也公布，作為疫情以來內地最大的消費季，「2020年天貓618」累計下單金額共6982億元，同樣創新紀錄。

天貓數據顯示，天貓3萬品牌按年增長翻倍，1萬多個品牌增長超過10倍，由此基本抹平了疫情帶來的損失；甚至連從未參與此類促銷活動的蘋果，也首次參與今年的618活動。6月1日，蘋果Apple Store官方旗艦店首次參加天貓「618」大促，5小時成交額超過5億元，相當於iPhone在中國市場一天的成交額。

拼多多則延續去年的「百億補貼」，部分產品補貼50%至60%，並主打大牌明星直播。據內地媒體報導，拼多多平台訂單量較去年同期增長119%，當中農產品及品牌商品的增幅最為顯著。

消費者線上購物習慣強化

今年618關注度較遠超去年，根據《百度「618」電商搜索大數據報吿》顯示，2020年「618」的搜索熱度出現逆勢上漲、創五年新高，整體搜索熱度更較2019年「雙11」增長95%。

華泰證券研報稱，今年「618」活動優惠力度明顯提高，此外，活動主體增加了抖音、快手兩大社交平台，直播元素得以強化。疫情後週期中，消費者線上購物習慣得到強化，品牌及產品觸網動力增強，電商基礎設施建設完善程度提高，未來電商GMV增長勢頭仍然較強。隨著「618」活動推進，各大平台及品牌方銷售表現樂觀，帶動上半年消費熱潮到來，有望進一步刺激消費復蘇。預計化妝品、休閑零食和直播電商將延續高速增長態勢。

市場表現方面，受益於618火爆的消費熱情，今日百貨零售板塊高開高走。匯嘉時代(滬：603101)一字漲停，小商品城(滬：600415)、合肥百貨(滬：000417)、茂業商業(滬：600828)等先後漲停，

此外，貴州茅台(滬：600519)漲近2%再創歷史新高價1443.1元，市值突破1.8萬億元，有望超越工商銀行居A股第一。貴州茅台自3月19日的低點960.1元上漲至今日最高價，3個月最大漲幅高達50%。

責任編輯：蒯宇澄

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