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【中美貿易協議】中美官員會面後 中方據報加快採購美國農產品

經濟脈搏 16:02 2020/06/19

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美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）與中共中央政治局委員楊潔篪，在夏威夷會面後，據報中方加快購買美國農產品，以履行兩國首階段貿易協議。

彭博引述消息人士報道，在新型肺炎疫情導致採購量下跌之後，中國打算增加對美國大豆、粟米及乙醇的採購。中國官方已經通知相關國有農產品採購單位，盡力達成中美第一階段協議。

蓬佩奧周四表示，中國外交政策高級官員承諾，中國會信守貿易協議中的所有承諾。他稱，在與楊潔篪會晤時，對方再次承諾中國將完成並信守中美第一階段貿易協議中的所有義務。

中方昨日通道，楊潔篪應約同蓬佩奧在夏威夷舉行對話，雙方同意採取行動，認真落實兩國元首達成的共識，並同意將繼續保持接觸和溝通。

美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）早前指，新冠疫情、香港問題和中國採購美國貨進度落後，並沒影響中美貿易協議，中方已購買大約100億美元美國貨。根據中美首階段貿易協議，中國同意在2017年基礎上，兩年內增加採購2000億美元美國貨。

【中美角力】楊蓬會細節曝光！中方被指不算坦誠 蓬佩奧稱中方願履貿易協議

【中美貿易戰協議】美商會敦促中國加快採購美貨 劉鶴強調排除干擾落實協議


責任編輯：蒯宇澄

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疫情 貿易 蓬佩奧 中共中央政治局 楊潔篪 政治 中國共產黨 中美貿易協議 夏威夷 中國

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