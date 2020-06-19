【中印衝突】印度情報機構列清單 建議用家刪除微信抖音等中國APP

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中印邊境發生數十年來最嚴重衝突，印度國內掀起反華情緒，甚至波及到線上。印度情報機構列出一個包含50多款手機應用程式（APP）的清單，稱可能對用家和印度的安全造成威脅。上榜的APP包括tiktok，beauty plus以及微博、微信等。
據印度電視台（India TV）報道，印度情報機構表示，包括TikTok等各種流行的應用程序會向印度以外的地方發送用家數據，主要是向中國服務器發送數據。情報機構的建議得到了國家安全委員會秘書處的支持。
報道還稱，Android和iOS上的中文應用程式都侵犯了用家的隱私，並通過惡意軟件或間諜軟件影響用家，建議用家刪除這些APP。
以下是清單中部分APP，其中包括騰訊 （00700） 旗下的QQ、微信，百度系列產品以及微博等熱門應用程式。
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責任編輯：尹航
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