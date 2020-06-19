【中印衝突】體育圈受波及！印度奧委會或中止與李寧合作

據内媒「新浪網」引述印度媒體消息，由於當前中印關係緊張，印度奧委會（IOA）考慮抵制中國品牌贊助，與為該國提供比賽訓練衫及球鞋的李寧牌斷絕合作關係。

李寧（02331）是印度奧運代表團在東京奧運會前的合作夥伴，雙方在2018年5月簽署為期兩年合約，但由於東奧因新冠肺炎疫情推遲1年，根據協議仍會直至東奧結束才約滿。該品牌在18年雅加達亞運會及18年青年奧運會上，已為印度參賽選手和職員提供比賽訓練服、休閒行裝及球鞋等。

不過，隨着中印兩國最近拉達克邊界發生衝突，造成雙方各有軍人傷亡，印度奧委會秘書長梅赫達表示，一切會以國家利益為前提：「李寧是一個中國品牌，我們的協議一直簽到東京奧運會。如果存在這樣的立場，那麼我們將不得不考慮......這個問題將在IOA年度大會上討論，個人層面不會做出任何決定。」

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梅赫達稱，印度奧委會和李寧直到東京奧運會有合作協議，他們也是印度奧委會在2016里約熱內盧奧運會期間的裝備合作夥伴，但會首先是和國家站在一起。

印度奧委會的財務主管潘迪更認為，應取消與李寧的合作：「我個人認為，印度奧委會應立即取消與李寧公司簽訂的贊助協議。現在是我們反對中國及其產品的時候了，我尊重總理莫迪的感情，相信奧委會很快就會在年度大會上就此事發出呼籲......國家是第一位，我們應該團結一致。」

據了解，李寧曾在去年斥巨資與印度羽毛球隊幾名成員簽約，包括前「一哥」斯里簡特及「一姐」辛杜等，當中與辛杜簽下為期4年合約，可能會因這次國家抵制下泡湯。

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責任編輯：游昊雲