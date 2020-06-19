▲ 【中印衝突】印軍死傷增至96人 傳印度欲以4經濟手段反制中國

中國印度數十年來最血腥邊境衝突，印度軍隊正式公布傷亡總數，20人死亡，76人受傷，合共96人死傷。印度總理莫迪日前稱，不會讓前印軍枉死。而印度媒體分別報道，印度擬從多方面的經濟手段反制中國，除研究中的關稅手段外，印度據報取消了一項中國參與的鐵道項目合同。

惟分析普遍認為，印度與中國經貿關係密切，經濟制裁中國、「去中國化」只會「搬石砸自己腳」，未必可行。【詳見本報日前刊物《3組數據話你知 印度「去中國化」談何容易？》】

《印度時報》引述印度政府消息人士的話稱，中印兩軍此前進行的對話在衝突後陷入僵局，但預計未來幾天還會繼續進行溝通交流。與此同時，中印邊境沿線全部地區的印軍，聲稱已做好戰鬥準備。其中在拉達克地區東部。

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但綜合印度媒體，印方反制中國措施，或許更多是涉及經濟領域，其中主要體現於4方面︰

其一︰抵制中國產品

印度食品和消費事務部部長帕斯旺（Ram Vilas Paswan）已指示其所在部門官員，在日常采購中，不得購買中國商品。

印度社會公正和權利部部長阿塔瓦萊（Ramdas Athawale）更揚言，應該關閉印度所有售賣中國菜的餐廳和酒店。此外，民眾還一度打砸中國生產的電視機。事實上，除官方外，印度民間呼籲抵制中國商品的聲音也在高漲，有印度民眾甚至將家中的中國產電視機丟下樓。

其二︰向中國貨品課徵關稅

路透社引述印度政府文件顯示，印度計劃對來自中國和其他地區的約300種產品設置更高的貿易壁壘，並提高進口關稅。至少從今年4月開始，印度政府就一直在評估該計劃。

據了解，這項措施不是針對今次中印衝突，主要是要保護印度本土產業；但今次衝突有可能加強印度落實措施的決心。報道引消息人士稱，新的關稅結構可能會在未來三個月內逐步成形。

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其三︰取消中國參與印度項目合同

《印度快報》18日報道稱，中印衝突後，印度鐵道部和電信部將不再考慮與中國公司的合作。

印政府消息人士稱，印度電信部已要求國有電信公司（BSNL）在下階段升級4G設施時不再使用中國設備。該人士還說，電信部正考慮要求私營移動服務提供商「減少對中國設備的依賴」。

印度鐵道部則將終止與中國鐵路通信訊號集團有限公司的合同。該合同於2016年簽署，中國公司將為總長約400公里的印度鐵路安裝訊號系統。

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但印度鐵道部門給出的理由並未提到邊境衝突，而是強調中方在過去4年來僅執行了合同的20%，且不能按照合同協議提供技術文件。

其四︰金融產業設限

印度《鑄幣報》18日援引匿名政府官員的話說，印度證券交易委員會和財政部經濟事務司正在協調研究，將對來自中國的證券投資實施限制。

中國外交部發言人趙立堅再度回應今次中印衝突，加勒萬河谷的嚴重事態，是非曲直是清楚的，責任完全在印方，雙方正通過外交和軍事渠道就緩和局勢保持溝通。中方重視中印關係，希望印方同中方相向而行，共同維護兩國關係長遠發展大局。

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責任編輯：鄧國強

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