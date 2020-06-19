冷藏食品為何易播毒？ 衛健委專家：新冠病毒-20°C可存活20年

新冠病毒既耐熱更耐冷！ 針對近日北京新發地市場檢測出新冠肺炎病毒， 中國工程院院士、國家衛健委高級別專家組成員李蘭娟 表示， 新冠肺炎病毒在零下20度可存活20年，建議 對新發地市場內包括牛羊肉、三文魚等食品類物資進行全面採樣和檢測。

「病毒完全可以被跨國轉運」

李蘭娟表示，新冠肺炎病毒特別「不怕冷」，該病毒在攝氏零下4度可存活數個月，在零下20度更可存活20年。「這解釋了為什麼幾次病毒都在冷藏食品較多的海鮮市場被發現，病毒完全可以被跨國轉運的。」

她認為，冷鏈運輸環節的疫情防控需重視， 應對該市場內包括牛羊肉、三文魚等食品類物資進行全面採樣和檢測，對於檢測呈陽性的物品，立即進行溯源調查。

▲ 國家衛健委高級別專家組成員李蘭娟認為，應發揮大數據優勢，對經過北京新發地市場的人士進行全面的核酸檢測排查。

在 大數據的年代， 李蘭娟 提到要發揮大數據在國家疫情防控當中的優勢，對經過新發地市場的人士進行全面調查，進行全面的核酸檢測排查。「不怕多，就怕漏」，她認為，中國在利用大數據進行疫情排查當中已是「一馬當先」，要繼續把這方面的優勢發揮起來。

倡排查所有入境的「人和物」

而 接下來，她表示，海關要對所有入境的人和物嚴加提防，做好人與物的檢測、隔離，不可忽視冷鏈運輸環節的疫情防控和排查。

另外，河北 18日再 新增 2例確診，1人為 北京新發地市場經營者 ，另1人為餐館服務員。 新華社報道，19日從河北新發地農副產品有限公司獲悉， 截至6月18日晚，除部分臨時不在場人士以外，已採集7,541個員工、商戶咽拭子樣本，其中4,155個樣本結果，均顯示為陰性，未出現感染病例，正加快對其餘人士落實檢測。

河北新發地有關負責人表示，對於來自北京低風險地區並持有7日內核酸檢測證明的採購商，毋須隔離，經過車輛消毒、體溫測量、健康碼查驗、信息登記等常規檢查合格後，即可進入園區採購。

【北京疫情反彈】中國公布北京疫情病毒基因組序列：來自歐洲

【北京疫情反彈】中疾控主任：新冠病毒或在陰暗潮濕環境「潛伏」

【北京疫情反彈】挪威官員：北京市場的病毒不是來自挪威三文魚

【北京疫情反彈】都是菜市場爆疫 一文看懂北京武漢有何不同

【北京疫情反彈】李蘭娟指要加強食品溯源 北京不會再大爆發

【北京疫情反彈】三文魚播毒？北京多家日料店停售三文魚 消費者大量退訂

責任編輯：孫民

【2020書展早鳥訂閱優惠】新訂戶激賞禮品高達400，立即訂閱︰https://bit.ly/2UUJ2GE

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁：http://bit.ly/2Qm2YjA