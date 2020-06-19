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冷藏食品為何易播毒？ 衛健委專家：新冠病毒-20°C可存活20年

社會熱點 22:05 2020/06/19

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新冠病毒既耐熱更耐冷！針對近日北京新發地市場檢測出新冠肺炎病毒，中國工程院院士、國家衛健委高級別專家組成員李蘭娟表示，新冠肺炎病毒在零下20度可存活20年，建議對新發地市場內包括牛羊肉、三文魚等食品類物資進行全面採樣和檢測。

「病毒完全可以被跨國轉運」

李蘭娟表示，新冠肺炎病毒特別「不怕冷」，該病毒在攝氏零下4度可存活數個月，在零下20度更可存活20年。「這解釋了為什麼幾次病毒都在冷藏食品較多的海鮮市場被發現，病毒完全可以被跨國轉運的。」

她認為，冷鏈運輸環節的疫情防控需重視，應對該市場內包括牛羊肉、三文魚等食品類物資進行全面採樣和檢測，對於檢測呈陽性的物品，立即進行溯源調查。

國家衛健委高級別專家組成員李蘭娟認為，應發揮大數據優勢，對經過北京新發地市場的人士進行全面的核酸檢測排查。

大數據的年代，李蘭娟提到要發揮大數據在國家疫情防控當中的優勢，對經過新發地市場的人士進行全面調查，進行全面的核酸檢測排查。「不怕多，就怕漏」，她認為，中國在利用大數據進行疫情排查當中已是「一馬當先」，要繼續把這方面的優勢發揮起來。

排查所有入境的「人和物」

接下來，她表示，海關要對所有入境的人和物嚴加提防，做好人與物的檢測、隔離，不可忽視冷鏈運輸環節的疫情防控和排查。

另外，河北18日再新增2例確診，1人為北京新發地市場經營者，另1人為餐館服務員。新華社報道，19日從河北新發地農副產品有限公司獲悉，截至6月18日晚，除部分臨時不在場人士以外，已採集7,541個員工、商戶咽拭子樣本，其中4,155個樣本結果，均顯示為陰性，未出現感染病例，正加快對其餘人士落實檢測。

河北新發地有關負責人表示，對於來自北京低風險地區並持有7日內核酸檢測證明的採購商，毋須隔離，經過車輛消毒、體溫測量、健康碼查驗、信息登記等常規檢查合格後，即可進入園區採購。

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責任編輯：孫民

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