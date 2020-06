【英超復賽】熱刺主場1:1和曼聯 中場迪利阿里因場外辱華風波停賽

英超復賽其中一場Big 6焦點比賽,由賽前排第8位的熱刺主場迎戰多4分排第5的曼聯,熱刺上半場27分鐘憑翼鋒比亞芬遠射得手領先,曼聯有傷癒的保羅普巴下半場81分鐘博得12碼,由新主力中場般奴費南迪斯操刀射入,結果兩隊踢成1:1各得1分。

熱刺在這場爭取下季歐聯資格的關鍵大戰,有中場球星迪利阿里(Dele Alli)被罰停賽,原因是他2月在社交媒體發布的短片,被指取笑華人散播新冠病毒,涉種族歧視。

今年2月初新型冠狀病毒肺炎肆虐全球之際,英格蘭球星阿里被英國《每日星報》曝光他在Snapchat偷拍華裔人士嘲諷疫情短片。當時,準備到杜拜度假的阿里,在倫敦希斯路機場候機室,戴上黑色口罩自拍,片中配上文字:「冠狀什麼,請放大聲量聽聽。(Corona whattttt, please listen with volume.)」

之後鏡頭一轉,放大到一名華裔男子,背景有普通話交談的聲音。最後畫面移到一樽酒精潔手液,寫道:「病毒要來捉我,必須快些走吧。(This virus gunna have to be quicker than that to catch me.)」

英球星拍片諷疫情涉辱華 網民:說話前要用腦

阿里隨後在個人微博上載配有中文字幕的視頻為事件致歉,並向中國送上祝福。有網民留言稱「知錯能改善莫大焉」、「道歉就好,長點心吧」,對阿里表示支持。但有網民反問「他有腦子嗎」、「都拿疫情取樂了,還支持?」也有網民提到阿里的隊中好友、亞洲球星孫興慜,認為「他歧視的是整個亞洲人,孫興慜不是亞洲人嗎?他是傻子嗎?」

英足總當時稱已去信阿里要求解釋,及至英超6月18日復賽前一周,英足總證實阿里被罰停賽1場,罰款5萬鎊且要上教育課程;聲明指這名熱刺球員否認指控,但經足總調查後判他指控成立。阿里於熱刺網站上再次致歉,稱拿疫情開玩笑是極度低劣的決定,感謝足總證實他並非有意作任何種族歧視的行為。

責任編輯:孫民

