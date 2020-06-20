【港區國安法】全國人大常委今閉幕　各方關注港區國安法新消息（文字直播）

▲ 【港區國安法】全國人大常委今閉幕 各方關注港區國安法新消息

港區國安法的立法工作進入關鍵時刻，十三屆全國人大常委會第十九次會議將於今日（20日）閉幕，各方靜待最新訊息，本網將持續跟進。

9:00

新華社周五報道，人大常委將表決事項中，未有被稱為「港版國安法」的《香港特別行政區維護國家安全法》。

新華社周四報道，國安法草案對防範、制止和懲治發生在香港的分裂國家、顛覆國家政權、恐怖活動、勾結外國或者境外勢力危害國家安全等四類犯罪行為的具體構成和相應的刑事責任，作出了明確規定。港區人大代表葉國謙估計，今日很大機會公布草案具體條文。

9:05

港區人大代表葉國謙接受商台訪問時指，不論會否表決，「港區國安法」條例的原文都會在今天公開。他認為，在大陸法立法下要既能夠保留立法原意，同時在普通法法制下，有效打擊危害國家安全行為，公佈草案原文讓各方面發表意見，對完善法例有幫助。

他強調立法事在必行，預計短時間內會通過草案，較大機會在本月底或七月初召開特別會議，詳細審議條文。



9:05

歐洲議會當地時間6月19日以大比數通過無約束力議案，假如中國實施港區國安法，歐盟應入稟海牙國際法院，並利用經濟方式勸阻北京。中國官方已多次手表明，港區國安法無損香港自治，中方堅決立法。

據了解，歐洲議會以565票贊成、34票反對、62票棄權，大比數通過「抗議」港區國安法議案，要求港版國安法一旦生效，歐盟可以在海牙國際法院控告中國違反《中英聯合聲明》及《公民權利和政治權利國際公約》。多個歐洲國家、澳洲和美國都認為港版國安法會損害香港在一國兩制下享有的自治。

9:05

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pomepo）當地時間6月19日參加哥本哈根民主峰會（Copenhagen Democracy Summit）的視像會議，稱表示，華府將來視香港是中國其中一個城市還是一個自治地區，將視乎中國如何對待香港。

中國官方已多次手表明，港區國安法無損香港自治，中方堅決立法。

責任編輯：鄧國強