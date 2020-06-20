【港區國安法】全國人大常委今閉幕　各方關注港區國安法最新進展（文字直播）

▲ 【港區國安法】全國人大常委今閉幕 各方關注港區國安法新消息

港區國安法的立法工作進入關鍵時刻，十三屆全國人大常委會第十九次會議將於今日（20日）閉幕，各方靜待最新訊息，本網將持續跟進。

18:00：港區國安法主要內容曝光

今天閉幕的全國人大常委會審議了全稱為《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法（草案）》的港區國安法草案，儘管會議尚未表決通過草案，但新華社傍晚授權發布，全國人大常委會法制工作委員會負責人對草案的說明，從中可了解到草案的最主要內容。說明共約4800字。

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13:00：李小加說 港區國安法立法無損本港國際金融中心地位

內地媒體報道，港交所 （00388） 行政總裁李小加表示，相信港區國安法推出不會改變香港國際金融市場的特殊功能同作用。他指本港是中國最重要的國際資本市場之一，亦是美國等西方國家在亞洲最重要的國際金融市場，不論美國進行何種措施，本港仍然會是中國最國際化、最開放的市場。

12:45：黃錦星稱 環保團體與外國交流「正路唔需要擔心」

全國人大常委會初審「港區國安法」，社會上有反對聲音。環境局局長黃錦星出席電台節目，指國安法將會提供一個框架，令香港更好地落實一國兩制，呼籲市民理解、支持。被問到本地環保團體與外國團體接觸，會否有機會觸及國安法時，黃錦星稱，如屬正常交往，毋須過慮。

12:30：楊潤雄稱 將就港區國安法向學生廣泛宣傳教育



教育局局長楊潤雄接受央視新聞訪問表示，將就港區國安法向學生廣泛宣傳和教育，讓他們成為知法、守法的青年人。

楊潤雄表示，港區國安立法來得非常及時，具有緊迫性和重要性，未來重點是幫助學生了解國安法法律、法制的重要性，相信港區國安法實施後，教育學生方面將有積極推動，為學生介紹及解釋國家安全法的意義、重要性、國家安全對香港穩定帶來的積極作用。

他提到，要教導學生了解為何國家安全是他們的責任和義務，指出他們是國家一部分，做事時要考慮對國家安全、發展帶來甚麼積極作用。

楊潤雄說在修例風波中，不少政治團體及人物為推動自己的政治主張，利用、誤導或煽動學生，採取較激進或違法行動。對利用學生作為政治籌碼的手段，他表示非常不讚同，予以強烈譴責。

12:00：人大常委會閉幕 譚耀宗：今天不會公布草案條文

一連三日的人大常委會會議今早閉幕，今次會議議程之一是審議「港區國安法草案」。

在北京出席會議的全國人大常委譚耀宗表示，今次會議只是初審「港區國安法」的草案，今天不會公開草案條文。

被問到人大常委會會否在本月底加開會議，或者在8月份的下一次人大常委會會議審議「港區國安法」，譚耀宗表示，未收到通知。

被問到草案條文是否有需要作修改，因而未在今次常委會上表決，譚耀宗未有回應。

11:00：湯家驊稱大律師公會聲明製造恐慌

行政會議成員湯家驊批評，大律師公會近期就港區國安法發出的聲明是製造恐慌，又稱假如條文與基本法有出入，香港法庭會處理，呼籲大眾不需要過分擔心。

湯家驊：「如果時不時發表聲明，希望聲明不要充滿挑釁性或製造恐慌。會否人大置基本法於不理，會否根本不尊重一國兩制，我剛才也說，我不可說這事情一定不會發生，但我們已經過23年，一直以來中央對香港一國兩制有他的一套看法，我們有一套基本法，中央要改變基本法不是沒能力做到，但他也沒做到。我們最低限度要有基本信心，要相信這個制度。」

9:05：美國國務卿蓬佩奧：中方如何對香港 決定美方怎對香港

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pomepo）當地時間6月19日參加哥本哈根民主峰會（Copenhagen Democracy Summit）的視像會議，稱表示，華府將來視香港是中國其中一個城市還是一個自治地區，將視乎中國如何對待香港。

中國官方已多次手表明，港區國安法無損香港自治，中方堅決立法。

9:05：歐洲議會反對港區國安法

歐洲議會當地時間6月19日以大比數通過無約束力議案，假如中國實施港區國安法，歐盟應入稟海牙國際法院，並利用經濟方式勸阻北京。中國官方已多次手表明，港區國安法無損香港自治，中方堅決立法。

據了解，歐洲議會以565票贊成、34票反對、62票棄權，大比數通過「抗議」港區國安法議案，要求港版國安法一旦生效，歐盟可以在海牙國際法院控告中國違反《中英聯合聲明》及《公民權利和政治權利國際公約》。多個歐洲國家、澳洲和美國都認為港版國安法會損害香港在一國兩制下享有的自治。

9:05：「港區國安法」條例今天會否公開？

港區人大代表葉國謙接受商台訪問時指，不論會否表決，「港區國安法」條例的原文都會在今天公開。他認為，在大陸法立法下要既能夠保留立法原意，同時在普通法法制下，有效打擊危害國家安全行為，公佈草案原文讓各方面發表意見，對完善法例有幫助。

他強調立法事在必行，預計短時間內會通過草案，較大機會在本月底或七月初召開特別會議，詳細審議條文。

9:00：人大常委閉幕 「港版國安法」未列表決

新華社周五報道，人大常委將表決事項中，未有被稱為「港版國安法」的《香港特別行政區維護國家安全法》。

新華社周四報道，國安法草案對防範、制止和懲治發生在香港的分裂國家、顛覆國家政權、恐怖活動、勾結外國或者境外勢力危害國家安全等四類犯罪行為的具體構成和相應的刑事責任，作出了明確規定。港區人大代表葉國謙估計，今日很大機會公布草案具體條文。

責任編輯：鄧國強

【港版國安法】跟進最新消息，各方反應