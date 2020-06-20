▲ 【中美角力．國安法】蓬佩奧：美密切注視9月香港立法會選舉

美國國務卿蓬佩奧表示，美方關注9月香港立法會選舉能否順利如期舉行，。他重申，如果中方對待香港如內地其他城市一樣，美國將撤銷給予香港的特殊地位待遇。

中港當局已多次反駁美國的「取消特殊地位論」。財政司司長陳茂波日前撰寫網誌稱，美國對香港作出所謂制裁，實際影響非常有限，其對保持國際金融中心地位充滿信心。

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而金管局日前亦在社交網站發文，表示「有能力、有資源、有信心」守住聯滙金漆招牌。

蓬：美方視乎中方舉動 決定如何對待香港

蓬佩奧出席在網上舉行的哥本哈根民主高峰會，指美方會視乎中方的舉動決定如何對待香港，如果中方將香港視為內地其中一個城巿，例如深圳或上海，美方將不會視香港為享有自治的城巿，放棄所有同香港達成的獨特協議。

蓬佩奧指非常密切注視今年九月的立法會選舉，是否在自由公平的情況下進行，令外界知道中方對尊重香港自由的意向。

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他呼籲，各國應關注選舉是否在自由和公平方式下順利舉行，例如會否延期或者取消，都將反映中國政府對香港自由的取向。

蓬佩奧又繼續大肆抨擊中國，聲言歐洲靠攏中國，將要放棄價值觀。他形容北京「有如流氓」，企圖支配全球。

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蓬佩奧稱，歐洲必須以懷疑態度，看待每宗中國國企投資，促請歐洲國家避免採用中國民企華為的設備。

他透露日前與中共中央政治局委員楊潔篪會談6小時，坦率向對方表達類似意見。

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責任編輯：鄧國強

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