  • 32°C
香港時間 : 2020620日 (六) 14:04
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 北京疫情 新冠肺炎 中美角力 港區國安法 中國經濟 中印衝突 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中印衝突】印度官員：解放軍2指揮官中印衝突裡死亡

國情動向 13:55 2020/06/20

分享：

【中印衝突】印度官員：解放軍2指揮官衝突中死亡

中國與印度部隊15日在拉達克加萬谷衝突，印度高層官員周五說，中國部隊的指揮官和副指揮官都陣亡。中國官方尚未證實或否認有解放軍在今次衝突中死傷。

印度斯坦時報（Hindustan Times）報道，印度部隊在這次暴力衝突中有一名上校指揮官和19名軍人死亡，這是45年來與解放軍衝突中第一批印度死傷者。

報道：印度中央政府部門官員透露

報道說，一名印度高階軍事指揮官表示，這是在中印邊境實際控制線（LAC）上類似衝突的首次，因為印度有能力和意願對抗中國。

【中印衝突】印軍死傷增至96人　傳印度欲以4經濟手段反制中國

【中印衝突】中方已釋放10名被俘印軍 中印俄外長下周二進行視像會議

報道引述一名在印度中央政府建築群南棟的高層官員談話，消息表明，中國方面部署在拉達克加萬谷（Galwan Valley）第14巡邏點附近的部隊指揮官，在這起衝突中喪生，副指揮官也在事件中喪生。

印度中央政府建築群南棟，有外交部、國防部和內政部，都與邊境衝突事件有關。

一名印度高層官員再度把責任歸咎給中國，指控解放軍正試圖「改變當地的現狀」，在加萬谷執行任務；在雙方6日軍團指揮官會議達成共識把部隊後撤後，中國部隊卻試圖在第14巡邏點的山脊高地上興建觀察哨站，雙方指揮官為此爭執，很快演變為肉搏戰。

【中印衝突】衛星照曝中方在邊境新動作　運送機器開路築壩

【中印衝突】解放軍鏽鐵「狼牙棒」曝光？BBC稱可信

根據中國部隊事先準備好用鐵絲纏繞的棍棒攻擊印度士兵，印度官員說，這是一場中國「有預謀、有計劃的行動」，直接造成暴力對峙與雙方的傷亡。

據稱死者是解放軍上校級指揮官

此外，印度官員說，中國想阻止印度興建的加萬河大橋已竣工。

由於中國政府沒有說明有否死傷狀況，因而傳出是因為解放軍、副指揮官陣亡，官兵共有40到45人死傷，官方才迴避外界的詢問與質疑。

【中印衝突】互毆細節首曝光　17印度軍人負傷後活活凍死

【中印衝突】毆鬥細節再曝光　有印度兵在「石頭戰」墮崖死

但外界也有質疑這種說法。

中印雙方目前對加萬谷的主權各說各話，印方說過去雙方有共識，加萬谷一直在中印實際控制線印度控制的這一側；但中方表示，加萬谷歷來屬於中國領土。

【中印衝突】解放軍未公布有無死傷　胡錫進披露內幕

【中印衝突】特朗普欲當「和事佬」  美：希望中印和平解決爭端

【中印衝突】兩國說導火線：印度軍人越境 VS 中國想改變現狀

【中印衝突】OPPO取消手機印度直播發布 消息人士：氣氛緊張

【中印衝突】印度欲「去中國化」？擬對中國加關稅　或三個月內出台

【中印衝突】印度總理：邊界的印度軍人不會枉死

【中印衝突懶人包】中印數十年來3次重大衝突　一次看清原因和結果

【中印衝突】兩個動作藏玄機　中印爆熱戰機會很微

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

相關文章

【中印衝突】身體最誠實？印度網售中國新智能手機　數分鐘沽清
2020/06/19
【中印衝突】身體最誠實？印度網售中國新智能手機　數分鐘沽清
【中印衝突】印度反華情緒高燒 官員呼籲關閉中餐館
2020/06/19
【中印衝突】印度反華情緒高燒 官員呼籲關閉中餐館
【中印衝突】中方已釋放10名被俘印軍 中印俄外長下周二進行視像會議
2020/06/19
【中印衝突】中方已釋放10名被俘印軍 中印俄外長下周二進行視像會議
【中印衝突】印度情報機構列清單 建議用家刪除微信抖音等中國APP
2020/06/19
【中印衝突】印度情報機構列清單 建議用家刪除微信抖音等中國APP
【中印衝突】體育圈受波及！印度奧委會或中止與李寧合作
2020/06/19
【中印衝突】體育圈受波及！印度奧委會或中止與李寧合作
地緣政治 軍事 國防 內政 外交 軍事衝突 軍備 中印關係 中央軍委 印度

上一篇文章

【中印衝突】時序首曝光　中方曝印度軍「犯境」4個細節

下一篇文章

【中美角力．國安法】蓬佩奧：美密切注視9月香港立法會選舉
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中印衝突】毆鬥細節再曝光　有印度兵在「石頭戰」墮崖死
【中印衝突】毆鬥細節再曝光　有印度兵在「石頭戰」墮崖死
【港區國安法】楊潔篪蓬佩奧見面6小時　美方聲明不提香港台灣新疆
【港區國安法】楊潔篪蓬佩奧見面6小時　美方聲明不提香港台灣新疆
【中印衝突】解放軍鏽鐵「狼牙棒」曝光？BBC稱可信
【中印衝突】解放軍鏽鐵「狼牙棒」曝光？BBC稱可信
【中美角力】中國攤出底牌 特朗普點去費思量
【中美角力】中國攤出底牌 特朗普點去費思量
【中印衝突】印度反華情緒高燒 官員呼籲關閉中餐館
【中印衝突】印度反華情緒高燒 官員呼籲關閉中餐館
【中印衝突】互毆細節首曝光　17印度軍人負傷後活活凍死
【中印衝突】互毆細節首曝光　17印度軍人負傷後活活凍死