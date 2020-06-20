▲ 【中印衝突】印度官員：解放軍2指揮官衝突中死亡

中國與印度部隊15日在拉達克加萬谷衝突，印度高層官員周五說，中國部隊的指揮官和副指揮官都陣亡。中國官方尚未證實或否認有解放軍在今次衝突中死傷。

印度斯坦時報（Hindustan Times）報道，印度部隊在這次暴力衝突中有一名上校指揮官和19名軍人死亡，這是45年來與解放軍衝突中第一批印度死傷者。

報道：印度中央政府部門官員透露

報道說，一名印度高階軍事指揮官表示，這是在中印邊境實際控制線（LAC）上類似衝突的首次，因為印度有能力和意願對抗中國。

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報道引述一名在印度中央政府建築群南棟的高層官員談話，消息表明，中國方面部署在拉達克加萬谷（Galwan Valley）第14巡邏點附近的部隊指揮官，在這起衝突中喪生，副指揮官也在事件中喪生。

印度中央政府建築群南棟，有外交部、國防部和內政部，都與邊境衝突事件有關。

一名印度高層官員再度把責任歸咎給中國，指控解放軍正試圖「改變當地的現狀」，在加萬谷執行任務；在雙方6日軍團指揮官會議達成共識把部隊後撤後，中國部隊卻試圖在第14巡邏點的山脊高地上興建觀察哨站，雙方指揮官為此爭執，很快演變為肉搏戰。

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根據中國部隊事先準備好用鐵絲纏繞的棍棒攻擊印度士兵，印度官員說，這是一場中國「有預謀、有計劃的行動」，直接造成暴力對峙與雙方的傷亡。

據稱死者是解放軍上校級指揮官

此外，印度官員說，中國想阻止印度興建的加萬河大橋已竣工。

由於中國政府沒有說明有否死傷狀況，因而傳出是因為解放軍、副指揮官陣亡，官兵共有40到45人死傷，官方才迴避外界的詢問與質疑。

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但外界也有質疑這種說法。

中印雙方目前對加萬谷的主權各說各話，印方說過去雙方有共識，加萬谷一直在中印實際控制線印度控制的這一側；但中方表示，加萬谷歷來屬於中國領土。

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責任編輯：鄧國強

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