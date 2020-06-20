【北京疫情】北京昨增22本土確診　今輪疫情確診破200例

新冠肺炎北京疫情持續蔓延，昨天全市再添22確診病例。北京自本月11日爆發本土疫情迄今，累計確診已突破200例、達到205例。

國家衛生健康委員會官網今早（20日）通報，昨日（19日）全國31個省市區和新疆生產建設兵團報告新增確診病例27例，其中境外移入病例4例（廣東3例，上海1例），本土病例23例（北京22例，河北1例）；無新增死亡病例；新增疑似病例4例，均為本土病例（均在北京）。

【北京疫情反彈】中國公布北京疫情病毒基因組序列：來自歐洲

【北京疫情反彈】疾控專家：北京疫情已控制住 但還會相繼有病例出現

北京衛健委通報，昨日新增確診病例22例、疑似病例4例、無症狀感染者2例；尚在醫學觀察的無症狀感染者17例。自11日爆發本土疫情以來，累計確診205例。

河北衛健委通報，昨日新增本土確診病例1例，是北京關聯病例的密切接觸者。

【北京疫情反彈】挪威官員：北京市場的病毒不是來自挪威三文魚

【北京疫情反彈】衛健委專家：北京疫情料1個月左右平息

國家衛健委通報，截至昨日午夜，內地現有確診病例308例，其中本土佔225例，境外移入佔83例；現有疑似病例11例；尚在醫學觀察的密切接觸者6,023人。

據通報，內地昨日新增無症狀感染者7例(（境外移入5例）；尚在醫學觀察的無症狀感染者108例（境外移入57例）。

【北京疫情反彈】中疾控主任：新冠病毒或在陰暗潮濕環境「潛伏」

【北京疫情反彈】疫情蔓延！一文看清4省出現北京確診關聯病例

【北京疫情反彈】北京上調應變級別 中小學停課嚴格進出京管控

【北京疫情反彈】世衛：北京新疫情是「大事件」 望中方助查源頭（有片）

責任編輯：鄧國強