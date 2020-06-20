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【中印衝突】時序首曝光　中方曝印度軍「犯境」4個細節

國情動向 13:56 2020/06/20

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【中印衝突】時序首曝光　中方曝印度軍「犯境」4個細節

中國與印軍隊15日在加萬谷爆發流血衝突，中國外交部再次發表長篇回應，指控印度邊防部隊當晚打破雙方共識，再次跨越實際控制線蓄意挑釁，攻擊中方前往交涉的官兵，引發激烈肢體衝突，造成人員傷亡。趙立並首度曝光箇中4個細節、乃至事件發展時序。

中國外交部發言人趙立堅周五晚間答覆媒體詢問時稱，加萬谷（Galwan Valley）位於中印邊界西段實際控制線中方一側。多年來，中國邊防部隊一直在此正常巡邏執勤。今年4月以來，印度邊防部隊單方面在加萬谷地區持續抵邊修建道路、橋樑等設施。中方多次就此提出交涉和抗議，但印方反而變本加厲越線滋事。

其一）6月5日：印軍越境構工設障

他說，5月6日淩晨，印度邊防部隊趁夜色在加萬谷地區越線進入中國領土、構工設障，阻攔中方邊防部隊正常巡邏，蓄意挑起事端，試圖單方面改變邊境管控現狀。中方邊防部隊不得不採取必要措施，加強現場應對和邊境地區管控。

趙立堅說，為緩和邊境地區局勢，中印雙方透過軍事和外交管道保持密切溝通。在中方強烈要求下，印方同意並撤出越線人員，拆除越線設施。

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其二）6月5日：兩國邊防軍長會晤　商定撤軍

6月6日，兩國邊防部隊舉行軍長級會晤，就緩和邊境地區局勢達成共識。印方承諾不越過加萬河口巡邏和修建設施，雙方透過現地指揮官會晤商定分批撤軍事宜。

其三）6月15日：印方打破商定結果　再次越界

他說，但至6月15日晚，印方一線邊防部隊公然打破雙方軍長級會晤達成的共識，在加萬谷現地局勢已經趨緩情況下，再次跨越實控線蓄意挑釁，甚至暴力攻擊中方前往現地交涉的官兵，進而引發激烈肢體衝突，造成人員傷亡。

趙立堅說，印軍的冒險行徑嚴重破壞邊境地區穩定，嚴重威脅中方人員生命安全，嚴重違背兩國有關邊境問題達成的協定，嚴重違反國際關係基本準則。中方已就此向印方提出嚴正交涉和強烈抗議。

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其四）6月17日：中印外長通話　同意公正處理事件

他表示，中國外交部長王毅17日在同印度外交部長蘇傑生（S. Jaishankar）通電話時，再次向印方闡明中方嚴正立場，要求印方對此展開徹底調查，嚴懲肇事責任人，嚴格管束一線部隊，立即停止一切挑釁性舉動，確保此類事件不得再發生，並儘快召開第二次軍長級會晤，解決現地相關事宜。

趙立堅說，中印雙方同意公正處理加萬河谷衝突引發的嚴重事態，共同遵守雙方軍長級會晤達成的共識，儘快使現地局勢降溫，並根據兩國迄今達成的協定，維護邊境地區的和平與安寧。

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他最後表示，中國希望印方同中方相向而行，切實按照兩國領導人達成的重要共識，嚴格遵守兩國政府已經簽署的協定協議，透過雙方既有軍事和外交管道，就妥善處理當前邊境事態加強溝通協調，共同維護兩國邊境地區的和平與安寧。

中國迄今仍不願說明解放軍在拉達克加萬谷衝突的死傷數字。印度則稱有20名軍人陣亡，並指中方有數十人死傷，其正副指揮官都陣亡。

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責任編輯：鄧國強

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