【北京疫情】港大專家：北京病毒最似台灣捷克　毒王把它散播

新冠肺炎北京疫情在新發地市場爆發，國家疾控中心18日晚發佈採檢病毒基因組序列數據。香港大學病毒學專家、醫學教授金冬雁指出，這3條病毒基因差異很小，來源應該是同一處，經過比對，發現與他們最像的是捷克、台灣還有歐洲的一些病毒序列，差異也就1到2個核苷酸。

國家疾控中心病毒病所14日、15日和17日，先後3次進入新發地市場收集標本，從基因組流行病學的初步研究結果看，發現病毒是從歐洲來的，但是它跟歐洲當下流行的病毒又有一定差別，「比現在歐洲流行的病毒要老」。

金冬雁：北京病毒 比歐洲流行的病毒要老

國家疾控中心也於18日晚，發佈了新發地市場新冠疫情及病毒基因組序列數據，3條中2條為北京市確診病例基因組序列數據，1條為環境樣本基因組序列數據。

對此，金冬雁向內地《紅星新聞》表示，查看並比對了上述3條病毒基因數據，發現他們彼此之間只有1到2個點不一樣，差異很小，說明他們來源應該是同一處。

他接著稱，對比其他地方數據後，發現跟這3個病毒基因數據最像的，是捷克、台灣還有歐洲的一些病毒序列，差異也就1到2個核苷酸，「如果想弄清楚源頭的話，後續還要再查仔細點，尤其是確診患者的流行病學情況。」

金冬雁推測認為，可能早期時歐洲毒株寄宿在了某位隱性的無症狀帶毒者身上，然後在社區中潛伏了一段時間以後，最終在新發地這個適合病毒傳播中產生了爆發，「我始終假設存在一位『超級傳播者』，我們現在需要把這個人找出來。」

或隱形患者播毒 新鮮食品市場成溫床

至於為什麼會在新發地這個地方爆發，金冬雁分析說，「這主要還是因為人群聚集，不知不覺中人和人的接觸把病毒散播開了。另外，相比商場這種同樣是人群聚集的地方，生鮮市場的衛生條件也不太好，是個更適合病毒傳播的地方。」

金冬雁生於廣州，父母是港人，他在北京攻讀博士學位、任教數年後，赴美深造，師承美國國家過敏及傳染病研究所分子病毒學實驗室主任蔣觀德。

國家疾控中心病毒病所所長助理、國家流感中心副主任劉軍表示，通風且乾燥的環境對於病毒的傳播是不利的，而濕冷且封閉的環境則相對容易導致病毒的急速擴散。

「2個市場（華南海鮮市場和新發地市場）我都進去過，因為是海鮮市場，它們的環境比較濕冷」，劉軍指出，而微生物包括病毒就是怕熱不怕冷，在這樣的環境下能存活很久，加上通風狀況不好，這也會對病毒的傳播起到推波助瀾的作用，比如一個新冠病毒感染者打了一個噴嚏，它很難擴散出去，飛沫可能會沉降到地面，經過沖水掃地後污染其他地方。

責任編輯：鄧國強