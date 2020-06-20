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【中印衝突】印軍淌血死傷96人  衝突起因只為一頂帳篷？（有片）

國情動向 17:24 2020/06/20

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【中印衝突】印軍淌血死傷96人  衝突起因只為一頂帳篷？

中國印度爆發數十年來最血腥邊境衝突，印度軍隊公布20人死亡，76人受傷，合共96人死傷。兩軍互毆後，中印互相指責對方挑事，中方更稱印度犯境。而印度媒體則報道了事件的另一版本，這場血流衝突，或僅僅源於一座帳篷。

中印兩國邊防部隊本月6日曾舉行軍長級會晤，就緩和邊境地區局勢達成共識。至15日下午，印度上校指揮官巴布（Santosh Babu）和巡邏隊未有武裝的50名士兵，前往邊境東拉達克加萬谷（Galwan Valley）執行任務，以確保中方遵守6月6日雙方軍團指揮官所達成的協議，逐步從對峙點撤離部隊。

中國與印度　互相指摘不是

但根據據新德里電視台（NDTV）和《電訊報》（The Telegraph）報道，這支印軍巡邏時卻在第14巡邏點（Patrolling Point 14）發現，當地不僅出現了看似哨站的全天候帳篷，還有約百名解放軍。

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印度軍人於是動手，打算拆除這位於海拔1.5萬英尺（近4,600米）高的帳篷，但卻遭遇解放軍以鐵棒，纏繞鐵絲的棍棒，還有滿是鐵釘的自製狼牙棒攻擊。接著雙方展開了約6個小時激烈打鬥。

一名印度官員透露，在打鬥中雙方各自要求軍方增援，後來解放軍多達約500人，而印度則有100人。由於零下低溫，加上空氣稀薄，使狀況惡化，對傷者十分不利。在打鬥中，還有好些人墜落酷寒的加勒萬河（Galwan River）。

中方版本：印度軍違協議犯境

據驗屍的法醫說，上校指揮官巴布身上並沒有傷痕，是掉落河谷溺斃的。而其他陣亡的印度官兵不是溺斃，就是身受重傷不治，胸口有被石塊和武器重擊的痕跡。事實上，由於中印在1996年協議，為了避免衝突升級，因此禁止在爭議邊界動用槍枝和爆裂物。

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另一方面，中國外交部發言人趙立堅於周五（20日）深夜公布了中方的事件版本:：

5月6日：印軍越境構工設障

趙立堅說，5月6日淩晨，印度邊防部隊趁夜色在加萬谷地區越線進入中國領土、構工設障，阻攔中方邊防部隊正常巡邏，蓄意挑起事端，試圖單方面改變邊境管控現狀。中方邊防部隊不得不採取必要措施，加強現場應對和邊境地區管控。

趙立堅說，為緩和邊境地區局勢，中印雙方透過軍事和外交管道保持密切溝通。在中方強烈要求下，印方同意並撤出越線人員，拆除越線設施。

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6月6日：兩國邊防軍長會晤　商定撤軍

6月6日，兩國邊防部隊舉行軍長級會晤，就緩和邊境地區局勢達成共識。印方承諾不越過加萬河口巡邏和修建設施，雙方透過現地指揮官會晤商定分批撤軍事宜。

6月15日：印方打破商定結果　再次越界

他說，但至6月15日晚，印方一線邊防部隊公然打破雙方軍長級會晤達成的共識，在加萬谷現地局勢已經趨緩情況下，再次跨越實控線蓄意挑釁，甚至暴力攻擊中方前往現地交涉的官兵，進而引發激烈肢體衝突，造成人員傷亡。

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趙立堅說，印軍的冒險行徑嚴重破壞邊境地區穩定，嚴重威脅中方人員生命安全，嚴重違背兩國有關邊境問題達成的協定，嚴重違反國際關係基本準則。中方已就此向印方提出嚴正交涉和強烈抗議。

6月17日：中印外長通話　同意公正處理事件

他表示，中國外交部長王毅17日在同印度外交部長蘇傑生（S. Jaishankar）通電話時，再次向印方闡明中方嚴正立場，要求印方對此展開徹底調查，嚴懲肇事責任人，嚴格管束一線部隊，立即停止一切挑釁性舉動，確保此類事件不得再發生，並儘快召開第二次軍長級會晤，解決現地相關事宜。

趙立堅說，中印雙方同意公正處理加萬河谷衝突引發的嚴重事態，共同遵守雙方軍長級會晤達成的共識，儘快使現地局勢降溫，並根據兩國迄今達成的協定，維護邊境地區的和平與安寧。

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責任編輯：鄧國強

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