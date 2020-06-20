▲ 【父親節】大家都說Happy Father's Day時 又知道父親節起源嗎？

父親節又來臨！大家都知道6月第三個星期日是父親節，但你又知道它的起源嗎？

世界最廣為人知的父親節是每年6月第三個周日，以這一天為父親慶祝，原來源自於美國，因此嚴格來說這個是美國的父親節。

一切由115年前說起。1905年由美國女子賈維斯（Anna Jarvis）提出訂立母親節，相隔4、5年後，美國杜德夫人（Sonora Louise Smart Dodd）發起成立父親節的運動。

杜德夫人在1909年，參與教會舉辦的母親節感恩崇拜之後，對只有母親節而沒有父親節， 有感而發，於是她提出設立父親節的想法。希望以父親斯馬特先生 （William Smart）生日月份，即六月，作為向父親表達心意的日子。

6月第三個星期日 是源於美國的父親節

原來杜德夫人的母親早逝，遺下6名兒女和丈夫；她父親斯馬特先生是美國南北戰爭的退伍軍人，在妻子逝世後，他身兼母職，獨自撫養兒女成人。他數十年來十分辛勞，白天工作，晚上照顧家庭。但正當兒女各有成就時，他卻因長年疲於奔命而病逝。

1909年，斯馬特先生逝世。杜德夫人在母親節感恩崇拜後，認為父親多年的付出和辛勞，可不亞於任何一位母親。因此，她將成立父親節的想法告知教會牧師，並得到對方的支持。

杜德夫人對推動成立父親節不遺餘力，希望用節日去感恩。杜德夫人於1910年開展運動，得到不少教會支持，亦去信市長和政府表達想法，最終獲得當時的斯波坎市市長與華盛頓州州長公開表示贊成，第一次父親節聚會亦於1910年6月19日，在美國華盛頓州舉行，至今剛好110年。

今年可說是美國父親節110周年

推而廣之，父親節獲得多任美國總統支持。1924年的美國總統柯立芝（Calvin Coolidge）支持父親節成為美國節日，1966年的美國總統詹森（Lyndon Johnson）直接宣告將每年6月第三個星期日，訂為父親節，但是方案一直未有立法支持；直至1972 年，美國總統尼克遜（Richard Nixon）正式簽署文件，將父親節列入美國的一個紀念日。

世界上不少國家都跟隨美國，以6月第三個星期日為父親節，例如英國、法國、日本及墨西哥等。但也有不少國家或地區，有自己的獨特的父親節日子和習俗，例如：

德國：復活節星期日開始算起的第40天

這一天，嗜酒的德國父親們可以想喝多醉就喝多醉，爸爸們一早推著小車出門，上面載著大木桶裝的啤酒，碰上誰就和誰喝，好不快樂，直至醉倒在街上。在這天喝醉的習俗可以追溯到19世紀末期，在德國東部尤其盛行。

澳洲、新西蘭：9月第一個星期日

澳洲、新西蘭除了普遍的家庭慶祝父親節形式外，澳洲每年都會評選出一名最佳父親，對其在家庭和社會上的傑出表現給予榮譽嘉獎，目的是宣傳家庭和睦和父親在家庭的重要作用。 澳洲人常見的父親節家庭慶祝形式是與父親共進早餐，一起外出燒烤，或觀看一場球賽，或舉行一個父親節一日遊。

泰國 ：12月5日

泰國的父親節是12月5日，這天全國男女都會身著黃色衣服到寺廟祈福，在大街小巷與廣場上也充斥著黃色的燈籠，祈福對象除了父親之外，還有國王，因為這天也是曼谷王朝第九位國王拉瑪九世—普密蓬‧阿杜德國王的生日。

西班牙：3月19日

1870年教宗Pío九世在位時，鑑於約瑟對於天主教的奉獻精神，而將他封為聖者，並將3月19日約瑟去世的日子封為聖約瑟日。而有鑑於他是耶穌在人世的父親，這一天也是天主教國家的父親節。

俄羅斯：2月23日

在俄羅斯，父親節的慶祝活動，先是從軍事紀念活動逐步演變成非官方的感謝所有男人的活動。 日期是2月23日，當日有遊行等慶祝方式，男人也會從女人那裏收到小禮物。

台灣：8月8日

台灣父親節，又稱「八八節」，在每年的8月8日慶祝。節日是為了紀念在抗日戰爭犧牲的軍人，當中大部分已是爸爸。後來，台灣將父親節訂於8月8日，取其諧音「爸爸」。台灣子女，在這天無論身在何地，也一定會與父親團聚和慶祝。

責任編輯：鄧國強

