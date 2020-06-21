【日食直播】天文台今午2時起直播日偏食 錯過要等50年（附連結）

▲ 【日食直播】天文台今午2時起直播日食 錯過要等50年

日食今天（21日）登場！這次日食現象只有亞洲和非洲部份地區可以看到，當中香港能看到的是日偏食，錯過了今天，下次同等面積的日食要等到50年後的2070年才能再看到；而台灣今日能觀賞到，更是構圖更美的日環食。如沒買到專業減光鏡，有專家教你用4招土法觀測，由於只看倒影，保證不傷眼。

香港天文台今天特設Youtube和Facebook網上直播，讓沒空外出、又或沒設備的市民，亦能觀看日食。直播有大約下午2時開始。

香港觀賞的話，日食在下午2時37分開始，至下午5時25分結束，食甚（日食面積最大）時間為下午4時08分。由於香港於這次日環食現象中頗接近日食的環食帶，食分將達0.89，即在食甚時候，太陽有89%的直徑會受月球阻擋。

人今次是自2012年以來，香港可觀看日食現象中食分最高的一次。錯過今天的話，香港要到2023年4月20日才能再看到日偏食，如要看到同今天食分同級（約89%）的日食，更要待2070年才出現。

天文台稱，今天日食期間太陽的仰角較高，若天氣良好，市民面向西方、沒有障礙物的地點，都能觀賞日食，但強調不要用眼睛視太陽。

台灣科學發燒友 教4招倒影看日食

坊間有專用來觀測太陽用的減光鏡，但一要錢買，二未必即時買得，台灣Facebook專頁「賽先生科學工廠」 版主Kevin教大家用4個土法招數、通過倒影看日食。

第一個方法，就是用家裡的鏡子，將太陽光投射到建築物的陰影牆面上，只要投出來的光是「圓形」即可，等到「日蝕」過來時，這個投影中就會有日蝕的形狀產生，就可以觀測到了。

第二個方法，是在臉盆中倒入清水與墨汁，形成平靜如「黑色的鏡子」一樣，就可以放在陽光下觀察，但這個方法的缺點是，若有一陣風過，水面就會起波紋，另外，雖然用了墨汁減光，但如果當天太陽光很亮，「其實還是非常刺眼」，幾乎無法目視觀測。

第三個方法，「簡易針孔成像」就是在1張白紙上用筆戳1個洞，這個小洞透過太陽光，就會在地上形成1個太陽的投影亮點，等到日蝕來的時候，這個洞底下就會被太陽遮住，就會出現「日蝕」的形狀，白紙上戳了幾個洞，地上就會有幾的「日蝕」。

▲ 「簡易針孔成像」就是在1張白紙上用筆戳1個洞，這個小洞透過太陽光，就會在地上形成1個太陽的投影亮點，等到日蝕來的時候，這個洞底下就會被太陽遮住，就會出現「日蝕」的形狀

第四個方法，「日蝕觀測箱（針孔成像）」，首先是準備1個比自己頭部寬一點、長一點的紙箱，在內部的一邊貼上白紙「螢幕」，之後就將紙箱密封起來，然後在「螢幕」對面開出2個小方口，其中1個小方口用鋁箔紙遮住，再在鋁箔紙上用針刺出1個0.3mm大的小圓洞，之後，背對著太陽，用一隻眼睛看入沒有遮蔽的小方口中，就可以看到裡面的「螢幕」上有「太陽」（倒影）出現。

如覺得這樣說太複雜，Kevin拍了片示範。

責任編輯：鄧國強

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