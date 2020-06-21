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【日食直播】台灣部份地區今現日環食 多地下午1:30後網上直播（附連結）

社會熱點 09:26 2020/06/21

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【日食直播】台灣部份地區今更現日環食 多地下午1:30後網上直播

日食今天登場！這次日食現象只有亞洲和非洲部份地區可以看到，其中香港看到的是日偏食，台灣部份地區看到的更是日環食，預計日環食狀態會在今午4時13分到15分左右出現。全台多地今日下午1時半左右，都有機構透過Youtube直播這次日蝕，當地氣象部門指出，台灣下次再現日環食現象，已是195年後的事。

台灣媒體報道，天文盛事日環食將於今日下午登場，台灣本島下午2時48分起陸續進入日食可見範圍內，4時13分到15分左右進入日環食，最新天氣預報顯示21日下午本島西半部沿海地區、澎湖天氣較穩定。

由於台灣下一次發生日環食得等到2215年、即195年後，民眾可把握這次機會到現場欣賞，無法到現場的民眾也可上網看直播。

能看到日環食的地方包括金門、台南等

本次環食帶通過金門大部分區域、嘉義全境，以及雲林、南投、台南、高雄、花蓮、台東、澎湖的部分地區，台灣其他地區也都可看見大範圍的日偏食。

【日食直播】天文台今午2時起直播日偏食 錯過要等50年（附連結）

緣線之間是可看到日環食地區。

台灣中央氣象局指出，今日下午2點49分17秒，日環食將在嘉義氣象站由「初虧」開啟日食序幕，到了下午4點13分40秒則開始出面「環食始」，月面全部移入日面中，由於此時所見月面直徑比日面小約2.1%，因此形成日面周邊無法被遮掩的環食現象；16時14分8秒出現「食甚」，此時若是在環食帶的中心線附近，則可見太陽呈現出戒指環狀的景象；16時14分38秒出現「環食終」，此時月面開始從日面移出，環食現象結束；17時25分50秒日面「復圓」，全部歷程2小時36分33秒。

最新氣象資料顯示，觀測時間點西半部沿海地區及離島天氣較穩定，午後熱對流雲系將使中南部內陸、山區及東半部地區天氣較為不穩定，雲量可能偏多，觀察日食需要碰碰運氣；金、馬的天氣雖穩定，但要留意華南午後對流發展，偶有遮蔽日食現象。

責任編輯：鄧國強

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