  • 32°C
香港時間 : 2020621日 (日) 16:02
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 北京疫情 新冠肺炎 中美角力 港區國安法 中國經濟 中印衝突 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【日食直播】4招土法觀日食　只靠倒影保證不傷眼（有示範片段）

社會熱點 15:11 2020/06/21

分享：

【日食直播】4招土法觀日食　只靠倒影保證不傷眼（有示範片段）

日食進行中。香港看到的是日偏食，食甚（日食面積最大）時間將在下午4時08分出現，台灣部份更能看到日環食，但時間僅有1分多不到2分鐘，即今午4時13分到15分左右出現。

觀賞日食，如想直視太陽，必須使用專業的減光鏡。但一要錢買，二未必即時買得到，台灣Facebook專頁「賽先生科學工廠」的版主Kevin教大家用4個土法招數、通過倒影看日食。

香港日偏食直播

台灣日環食直播

第一個方法，就是用家裡的鏡子，將太陽光投射到建築物的陰影牆面上，只要投出來的光是「圓形」即可，等到「日蝕」過來時，這個投影中就會有日蝕的形狀產生，就可以觀測到了。

第二個方法，是在臉盆中倒入清水與墨汁，形成平靜如「黑色的鏡子」一樣，就可以放在陽光下觀察，但這個方法的缺點是，若有一陣風過，水面就會起波紋，另外，雖然用了墨汁減光，但如果當天太陽光很亮，「其實還是非常刺眼」，幾乎無法目視觀測。

臉盆中倒入清水與墨汁 看太陽倒影

第三個方法，「簡易針孔成像」就是在1張白紙上用筆戳1個洞，這個小洞透過太陽光，就會在地上形成1個太陽的投影亮點，等到日蝕來的時候，這個洞底下就會被太陽遮住，就會出現「日蝕」的形狀，白紙上戳了幾個洞，地上就會有幾的「日蝕」。

「簡易針孔成像」就是在1張白紙上用筆戳1個洞，這個小洞透過太陽光，就會在地上形成1個太陽的投影亮點，等到日蝕來的時候，這個洞底下就會被太陽遮住，就會出現「日蝕」的形狀

【日食直播】台灣部份地區今現日環食 網上直播進行中（附連結）

【日食直播】天文台正在直播日偏食 錯過要等50年（附連結）

第四個方法，「日蝕觀測箱（針孔成像）」，首先是準備1個比自己頭部寬一點、長一點的紙箱，在內部的一邊貼上白紙「螢幕」，之後就將紙箱密封起來，然後在「螢幕」對面開出2個小方口，其中1個小方口用鋁箔紙遮住，再在鋁箔紙上用針刺出1個0.3mm大的小圓洞，之後，背對著太陽，用一隻眼睛看入沒有遮蔽的小方口中，就可以看到裡面的「螢幕」上有「太陽」（倒影）出現。

如覺得這樣說太複雜，Kevin拍了片示範。

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK「中國頻道」

相關文章

【日食直播】天文台正在直播日偏食 錯過要等50年（附連結）
今日
【日食直播】天文台正在直播日偏食 錯過要等50年（附連結）
【日食直播】台灣部份地區今現日環食 網上直播進行中（附連結）
今日
【日食直播】台灣部份地區今現日環食 網上直播進行中（附連結）
天文學 天文台 日蝕 太陽 Facebook 中國 香港 天文現象 台灣

下一篇文章

【日食直播】天文台正在直播日偏食 錯過要等50年（附連結）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【日食直播】天文台正在直播日偏食 錯過要等50年（附連結）
【日食直播】天文台正在直播日偏食 錯過要等50年（附連結）
冷藏食品為何易播毒？ 衛健委專家：新冠病毒-20°C可存活20年
冷藏食品為何易播毒？ 衛健委專家：新冠病毒-20°C可存活20年
「微信拍了拍」新功能上線　到底怎樣玩？
「微信拍了拍」新功能上線　到底怎樣玩？
【日食直播】台灣部份地區今現日環食 網上直播進行中（附連結）
【日食直播】台灣部份地區今現日環食 網上直播進行中（附連結）
【父親節】大家都說Happy Father's Day時　又知道父親節起源嗎？
【父親節】大家都說Happy Father's Day時　又知道父親節起源嗎？
【北京疫情】港大專家：北京病毒最似台灣捷克　毒王把它散播
【北京疫情】港大專家：北京病毒最似台灣捷克　毒王把它散播