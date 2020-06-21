▲ 【日食直播】4招土法觀日食 只靠倒影保證不傷眼（有示範片段）

日食進行中。香港看到的是日偏食，食甚（日食面積最大）時間將在下午4時08分出現，台灣部份更能看到日環食，但時間僅有1分多不到2分鐘，即今午4時13分到15分左右出現。

觀賞日食，如想直視太陽，必須使用專業的減光鏡。但一要錢買，二未必即時買得到，台灣Facebook專頁「賽先生科學工廠」的版主Kevin教大家用4個土法招數、通過倒影看日食。

香港日偏食直播

台灣日環食直播

第一個方法，就是用家裡的鏡子，將太陽光投射到建築物的陰影牆面上，只要投出來的光是「圓形」即可，等到「日蝕」過來時，這個投影中就會有日蝕的形狀產生，就可以觀測到了。

第二個方法，是在臉盆中倒入清水與墨汁，形成平靜如「黑色的鏡子」一樣，就可以放在陽光下觀察，但這個方法的缺點是，若有一陣風過，水面就會起波紋，另外，雖然用了墨汁減光，但如果當天太陽光很亮，「其實還是非常刺眼」，幾乎無法目視觀測。

臉盆中倒入清水與墨汁 看太陽倒影

第三個方法，「簡易針孔成像」就是在1張白紙上用筆戳1個洞，這個小洞透過太陽光，就會在地上形成1個太陽的投影亮點，等到日蝕來的時候，這個洞底下就會被太陽遮住，就會出現「日蝕」的形狀，白紙上戳了幾個洞，地上就會有幾的「日蝕」。

「簡易針孔成像」就是在1張白紙上用筆戳1個洞，這個小洞透過太陽光，就會在地上形成1個太陽的投影亮點，等到日蝕來的時候，這個洞底下就會被太陽遮住，就會出現「日蝕」的形狀

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第四個方法，「日蝕觀測箱（針孔成像）」，首先是準備1個比自己頭部寬一點、長一點的紙箱，在內部的一邊貼上白紙「螢幕」，之後就將紙箱密封起來，然後在「螢幕」對面開出2個小方口，其中1個小方口用鋁箔紙遮住，再在鋁箔紙上用針刺出1個0.3mm大的小圓洞，之後，背對著太陽，用一隻眼睛看入沒有遮蔽的小方口中，就可以看到裡面的「螢幕」上有「太陽」（倒影）出現。

如覺得這樣說太複雜，Kevin拍了片示範。

責任編輯：鄧國強

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