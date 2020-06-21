【中美角力】特朗普稱新冠肺炎為Kung Flu　再涉種族歧視

美國總統特朗普當地時間20日現身奧克拉荷馬州造勢大會，期間把新冠肺炎稱為「功夫（感冒）」（Kung Flu），讀音近似中國「功夫」（kung fu），再度涉及種族歧視。他宣稱，新冠病毒來自中國。

中國官方及專家多次對外稱，中國最初出現新冠肺炎，但病毒是否來自中國，須再科學論證。

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綜合國會山莊報、商業內幕報道，特朗普20日晚間出席奧克拉荷馬州土爾沙市（Tulsa）造勢活動，是自3月2日以來的首場競選連任集會活動。在接近2小時的大會期間，他提及修築邊境牆、批評民主黨對手拜登、種族示威抗議之外，其中一大關注的話題，是他把新冠肺炎取名為「功夫（流感）」。

特朗普把疫情矛頭指向中國

特朗普指出，新冠病毒就是來自中國，在正式名稱定調為「COVID-19」後，這個名字似乎離中國越來越遠。

「毫無疑問，（新冠肺炎）是一種疾病，也是歷史上擁有最多名字稱號的一種病，我把它取為『功夫（流感）』（Kung flu）」，特朗普稱，「我能說出19個不同版本的名字，許多人把它稱為病毒，許多人說它是流感，這有什麼差別？我想這個名稱，我們有19個或20個版本。」

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此外，造勢大會的另個焦點，就是特朗普承認已告知相關單位「放緩檢測速度」，因為全美病例數不斷上升。他說，美國現階段大約已針對2500萬人進行檢測，「檢測是把雙刃劍……當你做這樣的檢測時，你會尋找到更多的人、發現更多病例，所以我對我的人說，請放慢檢測速度。」

此前，特朗普也曾把新冠肺炎稱為「中國病毒」、「武漢病毒」，多次把疫情全球大流行歸咎於中國政府，稱當局原本可以在更早的時間點把疫情蔓延的嚴重性告知全球其他各國的領導人。

奧克拉荷馬州過去一周的新冠肺炎確診數激增，就在特朗普這場造勢大會登場之前，他的競選團隊有6人確定感染新冠肺炎。競選團隊稍早表示，病毒檢驗呈現陽性的工作人員及相關接觸者均不會出席這場活動。

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責任編輯：鄧國強

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