【北京疫情】百事北京廠房爆8宗確診 緊急停產停工 封存產品

北京新冠肺炎疫情持續，昨日（20日）新增22宗本地確診病例，過去10日累計達227宗。百事公司大中華區高層證實，公司出現確診病例，為與新發地市場相關聯的聚集性疫情，目前該公司已停產停工，產品封存並集中隔離87名密切接觸者。

百事中國指發生疫情廠房不生產可樂

百事中國於晚間在官方微博發布聲明表示，包括北京百事可樂飲料有限公司在內的、生產百事可樂等飲料產品的全國各百事各灌裝廠迄今為止並未發現任何新冠肺炎確診病例。北京新冠發布會通報發生疫情個案的工廠只是位於北京大興區磁魏路1號的百事食品一個分廠，其從未生產任何飲料產品。

北京市政府召開新型冠狀病毒肺炎疫情防控記者會，據通報，大興區孫村鄉某食品公司共發現8例確診病例，其中2人曾到過新發地市場採購。綜合流行病學調查情況，考慮為一起與新發地市場相關聯的聚集性疫情。

百事公司大中華區集團事務部企宣總監樊志敏證實消息，並指百事廠區出現確診病例後，採取了五大措施，一是迅速停產停工，啟動應急預案。6月15日首例病例確診。當日早八點，立即停止生產，做全廠消殺，封閉所有庫存，禁止外運。成立應急處置前方指揮部，統籌協調相關工作。

二是全面開展人員核酸檢測，6月15日全部員工居家隔離，6月16日進行全員核酸檢測，6月20日轉運480人到集中隔離點隔離，這480人核酸檢測結果均為陰性。同日，對所有員工共同居住人員全部落實居家隔離觀察。

三是配合政府進行擴大流調範圍。深入分析病例流調報告，加大密接人員摸排力度。截至6月20日18時，已追查到密切接觸者87名，全部落實集中隔離措施。

四是做好環境檢測與消殺。 6月16日，區疾控中心對工廠內外環境進行塗抹取樣，結果均陰性。 6月15日和20日，對食堂、更衣室、車間洗手區、廁所、流水線工作區等兩次進行全面環境消殺。

五是嚴格遵守疫情防控政策，保障食品生產安全，全面保障消費者權益。

百事公司於1981年，在深圳興建百事可樂罐瓶工廠，開始正式投資中國，於北京市朝陽區設有百事(中國)投資有限公司北京分公司辦公室，另於北京市大興區青雲店鎮楊各莊村、磁魏路1號兩地設有百事食品(中國)有限公司北京分廠。據悉，磁魏路1號的百事廠房經營範圍包括薯類和膨化食品。

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責任編輯：蒯宇澄

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